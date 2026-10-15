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Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül sonunda 100 bin 281'e ulaştı

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TÜİK verilerine göre Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül sonu itibarıyla bir önceki aya göre 408 artışla 100 bin 281'e ulaştı. Kentteki araçların 44 bin 844'ünü otomobil, 21 bin 924'ünü motosiklet oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 100 bin 281'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Eylül ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 408 adet artarak, 100 bin 281'e ulaştı.Bilecik'teki taşıtların 44 bin 844 adeti otomobil, 21 bin 924'ü motosiklet, 14 bin 578 adeti kamyonet, 12 bin 733 adeti traktör, 3 bin 508 adeti kamyon, bin 160 adeti minibüs, bin 87 adeti otobüs, 447 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 35 milyon 65 bin 235'e ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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