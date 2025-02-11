Bilecik'te Simit ve Ekmek Fiyatlarına Zam
Bilecik'te fırıncılar ve simitçiler, zam talep ettiler ve 100 gram simidin fiyatı 12,5 TL'den 15 TL'ye, 80 gram poğaçanın fiyatı ise 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseldi. 200 gram ekmek fiyatı 10 TL'den 12,5 TL'ye, 240 gram ekmek ise 15 TL'ye çıkarıldı.
Bilecik'te simit, poğaça ve ekmek fiyatları zamlandı.
Bilecik'te fırıncı ve simitçilerin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğine zam talebi kabul edildi. Kentte 100 gramı 12,5 TL'ye satılan simit, 15 TL, 80 gram poğaça da 12,5 TL'den 15 TL'ye çıktı. Ayrıca 10 TL'den satılan 200 gram ekmek fiyatı 12,5 TL olurken, 240 gram ekmek fiyatı ise, 15 liraya olarak onaylandı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi