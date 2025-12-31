Haberler

Bilecik'in ihracatı ve ithalatı azaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Bilecik'in 2025 Kasım ayında ihracatı yüzde 28,1, ithalatı ise yüzde 12,0 azaldı. Türkiye genelinde ise ihracat ve ithalat artış göstermeye devam etti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Kasım ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Kasım ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı azaldı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2025 Kasım ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 28,1 azalarak 7 milyon 673 bin dolar, ithalat yüzde 12,0 azalarak 2025 Kasım ayında 10 milyon 198 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise, Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,3 arttı, ithalat yüzde 2,6 arttı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
MSB'den SDG mesajı: Suriye insiyatif alırsa Türkiye destek olacaktır

SDG'ye verilen süre doldu! MSB'den dikkat çeken harekat mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Dünya devinden şirketi batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim

Dünya devini batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı

Türkiye'de de mağazaları var! Kahve devi yüzlerce şubesini kapatıyor
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi