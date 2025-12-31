Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Kasım ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Kasım ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı azaldı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2025 Kasım ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 28,1 azalarak 7 milyon 673 bin dolar, ithalat yüzde 12,0 azalarak 2025 Kasım ayında 10 milyon 198 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise, Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,3 arttı, ithalat yüzde 2,6 arttı. - BİLECİK