Bilecik'te berber fiyatlarına zam geldi
Bilecik Giyim, Mensucat ve Sanatkarlar Esnaf Odası, berberlerden gelen zam teklifini onayladı. Fiyatlar yükseldi; şekilli sakal tıraşı 180 TL, saç-sakal-yıkama-fön 550 TL gibi yeni tarifeler belirlendi. Osmaneli ilçesinde ise fiyatlar Bilecik'i geçti.

Bilecik Giyim, Mensucat ve Sanatkarlar Esnaf Odası, berberlerden gelen saç ve sakal kesimiyle ilgili zam teklifini onayladı.

Bilecik'te; Giyim, Mensucat ve Sanatkarlar Esnaf Odası, esnaftan zam talebine olumlu yanıt verdi. Saç sakal kesimi ve yıkama fiyatları zamlandı. Yapılan zamlar ile şekilli sakal tıraşı 180 TL, saç-sakal-yıkama-fön 550 TL, saç kesme makas ile 280 TL, yıkama-fön 180 TL, ağda, kulak-burun-ense alma, maske ile saç yıkama 125 TL, sakal tıraşı 140 TL ve anatomik saç kesimi 350 TL oldu.

İlçede fiyatlar daha yüksek

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yapılan zamlar ile şekilli sakal tıraşı 200 TL, saç-sakal kesimi şekilli 500 TL, sakal tıraşı 150 TL, saç kesimi 300 TL, saç-sakal-yıkama 600 TL,y yıkama 100 TL, maske 150 TL ve ağda 150 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar sonrasında Osmaneli ilçesinde fiyatları Bilecik'i geçmesi tepkilerle karşılandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
