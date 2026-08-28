Bilecik'te Temmuz'da ihracat düştü, ithalat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2026 Temmuz ayında, 2025 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 1,2 azalarak 8 milyon 898 bin dolar, ithalat yüzde 98,4 artarak 2026 Temmuz ayında 12 milyon 664 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,9 ithalat yüzde 5,1 arttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı