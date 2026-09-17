BICKEL-TEC'in yüzde 74 hissesi Koluman Holding’e, yüzde 26 hissesi ise HAMA’ya geçti

KOLUMAN Holding, Almanya merkezli özel araç ve ticari araç mühendisliği şirketi Bickel-tec GmbH'nin hisselerinin tamamının satın alınması için HAMA Beteiligungs GmbH ile imzaları attığını duyurdu. Gerçekleştirilen işlem kapsamında BICKEL-TEC'in yüzde 74 hissesi Koluman Holding'e, yüzde 26 hissesi ise HAMA'ya geçtiği belirtidi. Yaklaşık 50 yıllık sanayi tecrübesine sahip Alman şirketinin mevcut üretim yapısı, çalışanları, müşteri ve tedarikçi ekosistemi korunurken; kurucu Gerd Körber de şirketin operasyonlarına katkı sağlamaya devam edeceği bildirildi.

Koluman Holding ve uzun yıllardır iş ortağı olan HAMA Beteiligungs GmbH, Almanya'nın Rheinau kentinde faaliyet gösteren BICKEL-TEC GmbH'nin yüzde 100 hissesinin devrine ilişkin anlaşmayı IAA TRANSPORTATION 2026 kapsamında Hannover'da imzaladığını bildirdi. Share deal yöntemiyle gerçekleştirilen işlem kapsamında BICKEL-TEC'in yüzde 74 hissesi Koluman Holding, yüzde 26 hissesi ise HAMA tarafından devralındığı belirtildi.

Koluman standında gerçekleştirilen imza törenine Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, HAMA Trucks Yönetim Kurulu Başkanı Harald Mayer ve BICKEL-TEC Kurucusu Gerd Körber katıldı. Törenin ardından Koluman'ın Avrupa'daki müşterileri ve tedarikçileri, uluslararası otomotiv sektörünün marka temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla bir buluşma gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık 50 yıllık sektör deneyimine sahip BICKEL-TEC, Almanya'daki yaklaşık 5 bin metrekare kapalı üretim alanında 50 kişilik uzman kadrosuyla özel araç, kabin, şasi ve üstyapı çözümleri geliştiriyor ve üretiyor. Özellikle ticari araçların müşteri ve kullanım amacına özel olarak dönüştürülmesi, sürücü kabini ve şasi modifikasyonları, özel üstyapılar ve mühendislik uygulamalarında uzmanlaşan şirket; uzun yıllardır oluşturduğu müşteri, tedarikçi ve mühendislik ağıyla Alman özel araç sektöründe faaliyet gösteriyor. Satın alma sonrasında BICKEL-TEC'in mevcut ekibinin, üretim kabiliyetlerinin, müşteri ilişkilerinin, tedarikçi ağının ve sahip olduğu teknik bilgi birikiminin korunarak geliştirilmesi hedefleniyor. Taraflar, BICKEL-TEC'in başarılı gelişimini uzun vadeli stratejik ortaklık çerçevesinde sürdürürken şirketin hem endüstriyel hem de ticari konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor."

'AVRUPA'YI YALNIZCA SATIŞ YAPTIĞIMIZ BİR PAZAR OLARAK GÖRMÜYORUZ'

Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, satın almanın Holding'in Avrupa'ya yönelik uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Koluman olarak Avrupa'yı yalnızca ürünlerimizi ihraç ettiğimiz bir pazar olarak görmüyoruz. Avrupa'da üretmek, mühendislik geliştirmek, yerel insan kaynağıyla çalışmak ve bulunduğumuz ekosistemin bir parçası olmak istiyoruz. BICKEL-TEC yatırımı bu yaklaşımımızın çok somut bir göstergesi. Burada yaklaşık 50 yılda oluşmuş önemli bir sanayi kültürü, mühendislik bilgisi, müşteri güveni ve insan kaynağı bulunuyor. Bizim yaklaşımımız bunları değiştirmek değil; Koluman'ın üretim, mühendislik ve uluslararası iş geliştirme gücüyle destekleyerek daha ileri taşımak. Alman mühendislik kültürüyle Türkiye'nin son yıllarda özellikle üretim, kaynak teknolojileri, esnek imalat ve mühendislik alanlarında ulaştığı kabiliyeti bir araya getirmenin iki taraf için de önemli fırsatlar yaratacağına inanıyoruz. Bu yatırım aynı zamanda Koluman'ın önümüzdeki dönemde Avrupa'da daha kalıcı ve daha güçlü bir endüstriyel varlık oluşturma hedefinin başlangıç noktalarından biri."

'ŞİRKETİMİ YALNIZCA SATIN ALACAK DEĞİL, MİRASINA SAHİP ÇIKACAK BİR YAPI ARIYORDUM'

BICKEL-TEC Kurucusu Gerd Körber ise devir sürecinde kendisi açısından en önemli konunun şirketin geleceğinin güvence altına alınması olduğunu söyledi. Körber, Koluman ile yollarının Daimler Truck'ın aracılığıyla kesiştiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bir şirketi yaklaşık yarım asır boyunca büyüttüğünüzde konu yalnızca hisselerden, makinelerden veya binalardan ibaret olmuyor. Burada çalışan insanların, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve yıllar içinde oluşan çok önemli bir bilgi birikiminin sorumluluğunu taşıyorsunuz. Ailemde şirketi devralacak bir sonraki jenerasyon olmadığı için benim için en önemli konu, BICKEL-TEC'i güvenebileceğim ve şirketin oluşturduğu mirasa sahip çıkacağına inandığım insanlara bırakmaktı. Daimler Truck vasıtasıyla Koluman ile tanıştıktan ve Türkiye'deki üretim kabiliyetlerini gördükten sonra kararım çok kısa sürede olumlu yönde oluştu. Özellikle Türkiye'de üretim kalitesinin geldiği nokta ve kaynak teknolojileri konusundaki yetkinlik benim için oldukça etkileyiciydi. Alman ve Türk sanayisinin birbirinden öğreneceği ve birlikte geliştireceği çok şey olduğuna inanıyorum."

Körber, hisse devrinin ardından şirketle bağını koparmayacağını da belirterek şunları söyledi:

"BICKEL-TEC benim hayatımın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bu nedenle operasyonun içinde olmaya devam edeceğim. Şirketin yeni dönemde nasıl gelişeceğini görmek ve sahip olduğumuz tecrübeyi yeni yönetimle paylaşmak benim için ayrıca büyük bir mutluluk."

'YATIRIM YALNIZCA BİR BİNA VEYA ÜRETİM TESİSİ SATIN ALMAK DEĞİLDİR'

BICKEL-TEC'in yeni yönetimi Kenan Çetin ve Harald Mayer'den oluşacağı belirtilirken HAMA'nın Türkiye operasyonlarındaki görevlerini de sürdürecek olan Çetin, iki ülke arasındaki operasyonel ve ticari bağın güçlendirilmesinde aktif rol üstleneceğini duyurdu. Çetin, satın almanın Koluman'ın Avrupa pazarına bakışını ortaya koyması açısından önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'nin kendi alanında lider şirketlerinden birinin Almanya'ya gelerek yaklaşık 50 yıllık bir şirketi; çalışanları, üretim kabiliyeti, müşterileri, tedarikçileri ve know-how'ıyla birlikte satın alması, aslında Avrupa pazarına ne kadar uzun vadeli baktığımızın güçlü bir göstergesi. Bir yatırım yalnızca bir bina ya da üretim tesisi satın almak değildir. Asıl değer; o yapının içerisinde yıllar boyunca oluşan bilgi, insan kaynağı, müşteri güveni ve üretim kültürüdür. BICKEL-TEC'in know-how'ı ve itibarı bundan sonra Koluman Grubu'nun da önemli bir parçası olacak. Ancak biz bu ilişkiye tek yönlü bir bilgi transferi olarak bakmıyoruz. Bizim de BICKEL-TEC'ten öğreneceğimiz çok şey var. Otomotiv üretimindeki yeni trendleri, müşteri beklentilerini ve mühendislik gelişmelerini Avrupa sanayisinin merkezlerinden biri olan Almanya'nın içerisinden takip etme imkanına sahip olacağız. Türkiye ve Almanya arasında iki yönlü bir bilgi ve teknoloji köprüsü oluşturmak istiyoruz."

HAMA Trucks Yönetim Kurulu Başkanı Harald Mayer, Koluman ile uzun yıllara dayanan ortaklıklarının yeni yatırımla farklı bir boyuta taşındığını belirtti. Mayer şöyle konuştu:

"Koluman ile ilişkimiz klasik bir iş ortaklığının çok ötesinde. Uzun yıllardır birlikte çalışıyor, birbirimizi çok iyi tanıyor ve karşılıklı iş yapış biçimlerimize son derece hakim bulunuyoruz. Yıllar içerisinde karşılıklı güvene dayanan güçlü bir ortaklık oluştu ve bir anlamda ortak bir aile kültürü gelişti. BICKEL-TEC konusunda da aynı vizyonda buluştuk. Burada kısa vadeli finansal bir yatırımdan değil, uzun yıllar boyunca geliştirilecek bir sanayi şirketinden söz ediyoruz. Gerd Körber ve ekibinin oluşturduğu güçlü temeli, Koluman'ın üretim ve mühendislik kapasitesiyle ve HAMA'nın Avrupa pazarındaki deneyimiyle birleştirmenin BICKEL-TEC için yeni büyüme alanları yaratacağına inanıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı