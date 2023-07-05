Beyşehir Gölü'nden Konya Ovası'na su verilmeye başlandı

Beyşehir Gölü'nden Konya Ovası'na Beyşehir-Suğla-Apa (BSA) kanalı vasıtasıyla su verilmeye başlandı.

Tarihi Taşköprü'deki regülatör kapaklarının açılmasıyla halk arasında Çarşamba Kanalı olarak bilinen BSA kanalı, göl sularıyla buluşturuldu.

Kanaldan akan sular Çumra'daki Apa Barajı'na kadar ulaşarak bölgedeki tarımsal alanların sulama suyu ihtiyacında kullanılıyor.

Bu yıl, ilkbahar ve yaz döneminin Konya bölgesinde yağışlı geçmesi dolayısıyla Beyşehir Gölü'nden Konya Ovası'na tarımsal sulama için suların verilmesi temmuza sarktı.

Önceki yıllarda regülatör kapakları nisan-mayısta açılıp kanala su akışı sağlanıyordu.???????