Beyşehir'de Kadın Kooperatifleri İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kadın kooperatiflerine yönelik proje ve hibe destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

2025 yılı Kooperatifler Yılı kapsamında, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından desteklenen "Konya ili kırsalında kooperatiflerin mevcut durumunun araştırılması ve yol haritasının belirlenmesi" projesi çerçevesinde Beyşehir'de 3. odak grup toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kooperatiflerin mevcut durumu, ihtiyaçları ve gelişim potansiyellerine yönelik GZFT analizi ve anket çalışmaları yapıldı. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cennet Oğuz'un moderatörlüğünde yapılan toplantıda, dünyada ve Türkiye'deki kooperatifçilik uygulamaları ile Konya il genelindeki kooperatifçilik durumu ele alındı. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, ayrıca MEVKA'nın kooperatiflere yönelik proje çağrıları ve bakanlık koordinatörlüğünde yürütülen "INSURE" adlı proje hakkında da katılımcılara bilgi verdi. Proje, kırsal alanlarda mevsimlik tarımsal kapasitenin artırılması amacıyla yürütülüyor.

Toplantıya, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Haydar Kurt, Beyşehir, Bozkır, Hüyük, Seydişehir ve Yalıhüyük ilçelerinin tarım ve orman müdürleri, kooperatif başkanları ve ortakları ile teknik personeller katıldı. - KONYA