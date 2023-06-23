Beypazarı'nda Tiftik Alımı Tamamlandı

Beypazarı'nda 281 Sayılı Tiftik ve Yapağı Tanzim Satış Kooperatifinin, tiftik alımının tamamlandığını bildirildi.

Kooperatifi müdürü Süleyman Kalkan, yaptığı açıklamada, bu yıl tiftik alımlarının mayıs ayının başında başladığını hatırlattı.

Kalkan, 30 ton tiftik alımında bulunduklarını aktararak, "Tiftik yünü alımları öncesinde üyelerimize avans desteğinde bulunduk. Geri kalan alacaklarını Kurban Bayramı sonrasında ödeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Tiftik keçisinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında çalışmalar yaptıklarını anlatan Kalkan, "Ankara keçisi tiftik yününün getirisi çok iyi. Bu durumdan hayvan sahipleri de memnun. Kilogram başına anaç keçi yünü için 200 lira, oğlak yünü için de kilogram başına 210 lira ödemede bulunduk. Bunun yanında devletimiz, tiftik yününe oldukça destek sağlıyor. Destekleme miktarları henüz açıklanmadı ama dört gözle de bunun açıklanmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.