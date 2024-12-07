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Beypazarı'nda Havuç Üretimi Zorlanıyor: Çiftçiler Maliyetten Şikayetçi

Beypazarı'nda Havuç Üretimi Zorlanıyor: Çiftçiler Maliyetten Şikayetçi
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde havuç üretimi yapan çiftçiler, artan maliyetler ve su sıkıntısı nedeniyle zor zamanlar geçiriyor. Ali Osman Bozkaya, havuç maliyetinin asgari 25 lira olduğunu belirtirken, tüccarların 8 liradan düşük fiyatlara ürün almadığını ifade etti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çiftçilik yapan Ali Osman Bozkaya, "Tüccarlar ortalama 8 liranın altına düşen havuca para vermez. 8 liraya alıyorsa eğer bu seneki piyasası 45 ila 60 lira arasında. Bunun maliyeti asgari 25 lira. Fazlası var eksiği yok" dedi.

Türkiye'nin havuç üretiminin yaklaşık yüzde 40'ının karşılandığı 50 bin nüfuslu Beypazarı ilçesinde başta havuç olmak üzere pek çok sebze ve meyve üretiliyor. İlçe halkının yüzde 30'u geçimini tarımdan sağlıyor. Havuç deyince akla gelen ilk yerlerden biri olan Beypazarı'nda neredeyse yılın 365 günü havuç üretimi gerçekleştiriliyor. Rakımı yüksek olan yerlere de sahip olan Beypazarı'nda yüksek ve alçak bölgelere göre hasat zamanı farklılık gösteriyor.

Beypazarı'nda en çok rağbet gören kışlık havucun hasadı yüzlerce işçinin tarlaya inmesiyle başladı. Günün ilk ışıklarıyla tarlada çalışmaya başlayan mevsimlik işçiler, havuçların sökümünü yaparak torbalara koyuyor. Toplanan havuçlar, yıkama tesislerine gönderiliyor. Tesislerde önce geniş bir havuzda kaba temizliği yapılan havuçlar, daha sonra yıkama makinesinden geçerek, paketleme kısmına ulaşıyor. Burada havuçlar iri, kıtır ve kırık olarak üçe ayrılıyor. Ayrılan havuçlar kullanım amaçlarına göre farklı kasalara koyuluyor. Üreticiler, hasat ettikleri ürünleri ilerleyen dönemlerde talebe göre piyasaya sunmak için soğuk hava depolarında muhafaza ediyor. Tüm bu işlemlerin gerçekleştiği Beypazarı havucu, vatandaşların sofralarına yılın 12 ayı ulaştırılıyor.

"Az ekiyorduk kazanıyorduk, çok ekiyoruz kazanamıyoruz"

Beypazarı'nda 40 yıldır çiftçilik yapan Ali Osman Bozkaya İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu işi 1984'ten buyana yapıyorum. O zamanlar az yapıyorduk ama şimdi çoğalttık. Şimdi zorlanıyoruz, su azaldı. İmkanlar zorlaşıyor. Teknoloji ilerledikçe ekipman masrafları. Önce az ekiyorduk para kazanıyorduk. Şimdi çok ekiyoruz para kazanamıyoruz. Kazanamadığımız şeyin masrafları ağır. Sularımız buralarda baya bir azaldı. Şu durumda para etmiyor. Böyle giderse zarar. Para kazanamayız" ifadelerini kullandı.

"Ekilmedik tarla bulmakta zorlanıyoruz"

Bozkaya, Beypazarı'nda her yerin havuç ile ekildiğini belirterek, "Ekilmedik toprağı ekmekle önemli. Buralarda ekilmedik tarla bulmakta zorlanıyoruz. Su çok zorlandırıyor bizi" dedi.

"Havucun maliyeti asgari 25 lira"

Havucun tarla ve pazar fiyatını karşılaştıran Bozkaya, "Tüccarlar ortalama 8 liranın altına düşen havuca para vermez. 8 liraya alıyorsa eğer bu seneki piyasası 45 ila 60 lira arasında. Bunun maliyeti asgari 25 lira. Fazlası var eksiği yok" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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