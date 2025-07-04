Beyoğlu'nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti

Beyoğlu'nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekonomik krizin etkileri dünyada olduğu gibi Türkiye'de etkisini sürdürüyor. Çok sayıda firma iflas noktasına gelirken halkaya son eklenen ise Beyoğlu'nda geleneksel Türk mutfağının lezzetlerini sunan esnaf lokantası Tarihi Şahin Lokantası oldu. 1967'den beri hizmet veren mekan, mali darboğaz nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Küresel boyuttaki ekonomik kriz son dönemde çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya Beyoğlu'nun simge mekanı da dahil oldu.

KONKORDATO BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Semtin önemli mekanlarından olan ve geleneksel Türk mutfağının lezzetlerini sunan esnaf lokantası Tarihi Şahin Lokantası, konkordato başvurusunda bulundu.

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, işletme ile sahibi Cengiz Şahin ve diğer şirketi Gergedan Yapım için üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

KOMİSER HEYETİ ATANDI

Mahkeme şirketlerin mali yapısının denetimi için de iki kişilik konkordato komiseri heyeti atadı. İflaslara karşı koruma alan şirketler için bir sonraki duruşma 26 Eylül'de görülecek.

1967'DE KURULDU

Tarihi Şahin Lokantası, İstanbul'un Beyoğlu semtinde bir esnaf lokantası. 1967'den beri hizmet veren mekan, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini sunarak, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İki şubesi bulunan Tarihi Şahin Lokantası'nın kurucusu İsmail Şahin 2019'da vefat etmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBabacan yalçın:

ekonomik kriz dünyada mı türkiyede hiç bitmediki

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Çok ilginç bu formatta bir lokanta nasıl konlordatato ister ..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

Halk köle olma yolunda 260 km hızla gidiyor !!!! var mı diyeceği olan ., eskiden lokanta mı vardı sizler hünkarımızla var oldunuz !!!!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev

15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev
Netanyahu'nun oğlu korkudan adını değiştirmiş

Yok böyle ifşa! Ülkeden çıkarken korkudan adını değiştirmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.