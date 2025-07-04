Beyoğlu'nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti

Küresel boyuttaki ekonomik kriz son dönemde çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya Beyoğlu'nun simge mekanı da dahil oldu.

KONKORDATO BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Semtin önemli mekanlarından olan ve geleneksel Türk mutfağının lezzetlerini sunan esnaf lokantası Tarihi Şahin Lokantası, konkordato başvurusunda bulundu.

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, işletme ile sahibi Cengiz Şahin ve diğer şirketi Gergedan Yapım için üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

KOMİSER HEYETİ ATANDI

Mahkeme şirketlerin mali yapısının denetimi için de iki kişilik konkordato komiseri heyeti atadı. İflaslara karşı koruma alan şirketler için bir sonraki duruşma 26 Eylül'de görülecek.

1967'DE KURULDU

Tarihi Şahin Lokantası, İstanbul'un Beyoğlu semtinde bir esnaf lokantası. 1967'den beri hizmet veren mekan, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini sunarak, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İki şubesi bulunan Tarihi Şahin Lokantası'nın kurucusu İsmail Şahin 2019'da vefat etmişti.