Beykoz'da 1 Milyon Ücretsiz Fide Dağıtımı Başladı

Beykoz'da tarıma can suyu olan "1 Milyon Ücretsiz Fide Desteği" çerçevesinde üretilen fidelerin dağıtımı başladı.

İlçede kent tarımını kalkındırmak, ekonomiyi canlandırmak ve çiftçinin tarladaki üretim maliyetini azaltmak amacıyla hazırlanan fideler, Beykoz Köy Pazarı'nda düzenlenen programla dağıtılmaya başladı.

Kış sezonu fide desteğinden, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'de kaydı bulunan çiftçiler, Ziraat Odası'nda kaydı bulunan çiftçiler ve ilçede örtü altı tarım yapan tüm çiftçiler yararlanacak. Beykoz Köy Pazarı'nda düzenlenen programla başlayan fide dağıtımı belirlenen sırayla mahalle ve köylerde devam edecek. Beykoz'da kent tarımı alanında modern yatırımlara imza atan Beykoz Belediyesi'nin kendi serasında yetiştirdiği fidelerle, kış mevsimi itibariyle 7 kalem ürünle verdiği "1 Milyon Ücretsiz Fide Desteği" çiftçinin yüzünü güldürüyor.

"4.5 yıldır kol kola bir yürüyüşün içindeyiz"

Düzenlenen programda konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Beykoz'da kent tarımını geliştirmek için Beykozlu hemşehrilerimizle beraber kol kola girdik ve dört yıldır bir yürüyüşün içerisindeyiz. Bu yürüyüş bizi nereye getirdi şunu ifade edeyim, 130 tane ziraat odasına kayıtlı çiftçimiz varken şu an 600 tane ziraat odasına kayıtlı çiftçimiz var. Beykoz'da yaklaşık 9.5 kilometrekarelik alan ekilip, dikilirken, şimdi bu yaklaşık 12 kilometre kareye çıktı. Daha yürüyeceğimiz, kat edeceğimiz çok mesafe var. Alım garantili üretimler yaptırıyoruz. Şu an içerisinde bulunduğumuz köy pazarımız ve benzeri yerlerde satışı kolaylaştırıyoruz. Onun ötesinde fideyle ilgili herhangi bir harcama yaptırmıyoruz hemşehrilerimize. Ağırlıkla biz fideleri kendimiz belediye olarak tohumdan üretip çiftçilerimize bunu veriyoruz. Böylelikle kent tarımının gelişmesine katkı vermiş oluyoruz. Özetle şunu söyleyeyim Beykoz'da yaklaşık 31 kilometre karelik tarımsal alan var. Bunun henüz daha 12 kilometrekarelik kısmında tarım yapılabiliyor. Hedefimiz tamamına yakın, en azından bunun 25 kilometrekarelik kısmında kent tarımını gerçekleştirmek" diye konuştu. - İSTANBUL