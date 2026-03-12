Haberler

ABD yönetimi, enerji arzını sağlamak için gemi kurallarını hafifletmeyi değerlendiriyor

Güncelleme:
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, enerji ürünlerinin ABD limanlarına sürekli ulaşımını sağlamak amacıyla Jones Yasası'ndan geçici muafiyet getirmeyi değerlendirdiklerini açıkladı. Bu önlemin henüz kesinleşmediği vurgulandı.

NEW Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, enerji ürünlerinin ABD limanlarına kesintisiz ulaşmasını sağlamak amacıyla, mal taşımacılığı için Amerikan gemilerinin kullanılmasını gerektiren yasaya geçici muafiyet getirebileceklerini ancak bu adımın henüz kesinleşmediğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Leavitt, açıklamasında, "Ulusal savunma çıkarları doğrultusunda Beyaz Saray, hayati enerji ürünleri ile tarımsal ihtiyaçların ABD limanlarına kesintisiz şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla Jones Yasası'ndan belirli bir süre için feragat edilmesini değerlendiriyor. Bu adım henüz kesinleşmiş değil." ifadelerini kullandı.

Bir Beyaz Saray yetkilisi de ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, bunun Amerikan gemi inşa sektörünü etkilemeyeceğine dair güvence verebileceğini söyledi.

Ülke basınında, Trump yönetiminin yükselen petrol fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla Jones Yasası'na geçici muafiyet getirmeyi planladığı aktarılmıştı.

Hala geliştirilme aşamasında olan 30 günlük muafiyetin, ABD limanları arasında enerji ürünleri ve gübre taşıyan gemilere uygulanacağı kaydedilen haberlerde, bunun da genellikle daha ucuz olan yabancı tankerlerin bu malları taşımasına olanak sağlayacağı belirtilmişti.

Jones Yasası, ABD'de iki liman arasında yapılan deniz taşımacılığının yalnızca ABD'de inşa edilmiş, ABD bayrağı taşıyan ve mürettebatının büyük kısmı ABD vatandaşı olan gemilerle yapılmasını zorunlu kılıyor.

Kasırga, savaş veya enerji arzı sorunu gibi büyük krizlerin yaşandığı dönemlerde hükümet, malların hızlı taşınabilmesi için geçici olarak bu yasadan feragat edebiliyor. Bu sayede yabancı gemiler de ABD içindeki limanlar arasında yük taşıyabiliyor.

