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Beta mikrobu çocuklarda kalp kapağı hastalıklarına zemin hazırlayabiliyor

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- Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Yozgat: "Her geçirilen beta enfeksiyonu kalp kapaklarını biraz daha bozuyor. Sonunda 20'li 30'lu yaşlarda kalp kapak ameliyatı gerekebiliyor"

Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Yozgat, çocukluk çağında sık geçirilen boğaz enfeksiyonlarının tedavi edilmediğinde yıllar sonra ciddi kalp hastalıklarına yol açabildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yozgat, basit bir boğaz enfeksiyonu sanılan bazı hastalıkların çocuklarda kalp kapaklarına kadar uzanan ciddi sorunlara neden olabildiğini aktardı.

Beta mikrobunun neden olduğu enfeksiyonların ardından gelişebilen akut romatizmal ateşin erken fark edilmediğinde kalıcı kapak hastalıklarına yol açabileceğini ifade eden Yozgat, şunları kaydetti:

"Akut romatizmal ateşin temel nedeni beta mikrobudur. Çocuklar özellikle okul döneminde bu mikrobu birbirlerinden nefes yoluyla alabiliyor. Beta boğaza yerleştiğinde ateşli boğaz enfeksiyonu yapıyor ve bu dönemde uygun antibiyotik tedavisi çok önemli. Hastalık eklem ağrılarıyla başlayabiliyor. Bazı çocuklarda boğazdaki beta enfeksiyonundan yaklaşık 2-3 hafta sonra dizler ile ayak bileklerinde şişlik ve ağrılar görülebiliyor. Bazı çocuklarda ise eş zamanlı olarak kalp kapaklarında da hasar yapabiliyor. Eklem tutulumu iz bırakmadan iyileşirken kalp kapak hastalığı kalıcı oluyor ve her geçirilen beta enfeksiyonu kalp kapaklarını biraz daha bozuyor. Sonunda 20'li, 30'lu yaşlarda kalp kapak ameliyatı gerekebiliyor."

"Erken dönemde tedavi edilirse kalıcı hasar gelişmeyebiliyor"

Yozgat, hastalığın bazen yıllar sonra fark edildiğini belirterek, hastaların muayene sırasında kalpte üfürüm duyulması üzerine kendilerine yönlendirildiğini ifade etti.

Akut dönemde erken tanının büyük önem taşıdığını vurgulayan Yozgat, "Ekokardiyografi ile kalp kapağında kaçak tespit ettiğimizde, bunun geçmişte iyi tedavi edilmemiş boğaz enfeksiyonlarına bağlı olduğunu anlayabiliyoruz. Erken dönemde tedavi edilirse kalıcı hasar gelişmeyebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yozgat, ailelerin eklem ağrılarını çoğu zaman büyüme ağrısı sanabildiğini aktardı.

Erken tanının ileride gelişebilecek kapak ameliyatlarının önüne geçebildiğine dikkati çeken Yozgat, şunları kaydetti:

"Kapak yetersizliği geliştiğinde tanı alan çocuklarda yeni betaların kalp kapağını daha çok bozmasını engellemek için 21 günde bir şeklinde yıllarca koruyucu antibiyotik iğne kullanması gerekebiliyor. Özellikle 3 yaş sonrası çocukların çocuk kardiyoloji kontrolünden geçmesi ve ekokardiyografi inceleme yapılması önemli."

Kaynak: AA
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