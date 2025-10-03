Beştepe Koleji'nde 'A Level Day' Etkinliği Gerçekleşti

Beştepe Koleji'nin gelenekselleşen "A Level Day" etkinliğinde öğrencilere diploma ve çeşitli sertifikalar takdim edildi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, global eğitim dünyasına farklı perspektiflerden bakılmasını hedefleyen etkinliğe, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris de katıldı.

Törende, Beştepe Koleji öğrencilerine "A Level" diplomaları, Checkpoint, Cambridge'in genel ortaöğretim sertifika programı IGCSE ve AS Level sertifikaları dağıtıldı. "IGCSE Ana Dil" sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak "Top in the World" derecesi elde eden öğrenci Elif Melike Konca, Cambridge Üniversitesi tarafından üstün başarı gösteren öğrencilere verilen sertifikasını Morris'in elinden aldı.

Çam kozalaklarında bulunan probiyotikleri kullanarak bitki verimini artırmaya yönelik projeleriyle Cambridge Uluslararası Bilim Yarışması'nda Avrupa bölge birinciliği elde eden Elif Kızılgün, Doğa Sevüktekin, Ece Aydın, Alya Üstün, Ela Çiftçi ve Esma Nergis Erdağı ise "Best in Region" ödülünü Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu'ndan aldı.

"Öğrenciler dünya standartlarında akademik yeterliliklerle donatıldı"

Açıklamada etkinlikteki açılış konuşmasına yer verilen Beştepe Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Ünlüer, Atatürk'ün yurt dışına eğitime gönderdiği gençlere hitaben söylediği "Sizleri bir kıvılcım olarak gönderiyorum, birer alev olarak geri döneceksiniz." sözünden ilhamla, Beştepe Koleji'nin öğrencilerini dünya standartlarında akademik yeterliliklerle donattığını vurguladı.

Öğrencilerin Türkiye'ye ve insanlığa değer katacak bireyler olarak yetiştirildiğini aktaran Ünlüer, mezunların hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada elde ettikleri başarılarla bu vizyonu güçlü biçimde temsil ettiğini ifade etti.

Jill Morris de büyükelçi olarak etkinliğe katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduğuna değinerek, "İki güzel ülke arasında okullar, üniversiteler ve öğrenciler için eğitim bağlantıları kurmak, çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikte, Atatürk'ün "kıvılcım-alev" vizyonuna atıfta bulunarak eğitim ışığını geleceğe taşımasını simgeleyen "Cumhuriyet Ateşi" adlı eser, Morris'e hediye edildi.