Besler, EIT Food'dan 2,8 Milyon Avro Hibe Desteği Aldı

Besler'in, yapay zeka destekli Smart Agriculture Fields in the European Region (SAFER) projesinin ikinci fazına gıda inovasyon topluluğu EIT Food tarafından 2,8 milyon avro hibe desteği sağlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Besler'in, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK ortaklığında yürüttüğü, patatesin hasat öncesi sürecini tarladan anlık takiple izleyerek verimlilik artışı ve çevresel etkilerin azaltılmasında önemli kazanımlar sunan projenin ikinci fazı, Yıldız Holding'in Çamlıca Kampüsü'nde düzenlenen toplantıyla başlatıldı.

Başarıyla tamamlanan projenin ilk fazında tarımda teknoloji tabanlı verimlilik artışı ve çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik pek çok olumlu sonuca ulaşıldı.

Patatesin üretim süreçlerinde yüzde 17'lik verim artışı, ürün kalitesinde yüzde 25'lik iyileşme, su tüketiminde yüzde 40'lık tasarrufla tarımsal sürdürülebilirlik kriterlerine katkı sağlandı.

Sürdürülebilir tarım alanında örnek uygulamalarından biri olan projenin ikinci fazı, EIT Food'dan 2,8 milyon avroluk hibe desteği aldı.

İkinci fazda, hasat edilecek patatesin kalitesinin öngörülebilmesi için yapay zeka destekli sistemlerle daha ileri uygulamalar geliştirilecek.

"Sürdürülebilirliğe ve inovasyona yön vermeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Besler Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç, tarım sektöründe sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına yenilikçi projelere büyük önem verdiklerini belirtti.

SAFER projesinin, Türkiye'de tarımın dijital dönüşümünde öncü bir rol üstlenerek, geleceğe yön veren sürdürülebilir bir model ortaya koyduğuna işaret eden Altınkılınç, şunları kaydetti:

"Çok paydaşlı işbirliği ve verimlilik odaklı projemizin ikinci fazında Avrupa'nın en saygın gıda inovasyon kuruluşlarından biri olan EIT Food'dan sağladığımız bu destek attığımız adımların uluslararası düzeyde de örnek olduğunu kanıtlıyor. Besler olarak, Türkiye'nin tarımsal kalkınmasına stratejik katkı sağlama hedefimizle gıda ekosistemindeki tüm paydaşlarımızla birlikte sektöre değer katmaya, sürdürülebilirliğe ve inovasyona yön vermeye devam edeceğiz."