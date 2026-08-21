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Besi Organize Tarım Bölgesi Erzurum’a değer katacak

Besi Organize Tarım Bölgesi Erzurum’a değer katacak
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Erzurum Aziziye Besi Organize Tarım Bölgesi (Besi TDİOSB) ile ilgili çok katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Erzurum Aziziye Besi Organize Tarım Bölgesi (Besi TDİOSB) ile ilgili çok katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Vali Aydın Baruş'un başkanlığında gerçekleşen toplantıda Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger tarafından, Erzurum'da kırsal kalkınmayı desteklemek ve köklü hayvancılık kültürünü çağdaş bir anlayışla geleceğe taşımak amacıyla yürütülen Besi TDİOSB çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Çalışmalar kapsamında belirlenen farklı lokasyonlar arasından, kurum görüşleri ve yapılan değerlendirmeler sonucunda Aziziye ilçesi Ağören ve Ilıca mahallelerindeki alan uygun bölge olarak belirlendi. Proje, Bakanlığın ilgili komisyonu tarafından 7 Kasım 2025 tarihinde kabul edildi. Yapılan teknik çalışmalar ve kurum görüşleri doğrultusunda bin 645 hektarlık alan Besi TDİOSB için uygun bulunarak haritalandırıldı. Proje kapsamında 302 yatırımcı ve 4 sanayi işletmesi yatırım taahhüdünde bulunurken, müracaatların devam ettiği bildirildi.

Toplantıda ayrıca ÇED süreci, alanın mera vasfından çıkarılması ve imar planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Gözlemsel jeolojik etüt raporunun tamamlandığı, ÇED sürecinin tamamlanmasının ardından OSB'nin tüzel kişilik kazanacağı belirtildi.Erzurum'un güçlü hayvancılık potansiyelinin modern ve planlı bir yapıya kavuşturulması hedeflenen Besi TDİOSB'nin, kırsal kalkınma, üretim ve istihdama önemli katkılar sağlaması amaçlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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