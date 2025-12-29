BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olan ya da sisteme girmeyi planlayan milyonlarca kişi için yılın son günleri kritik önem taşıyor. Aralık ayı sona ermeden yapılacak ödemelerle, 2025 yılına ait devlet katkısının üst limitinden yararlanmak mümkün oluyor.

BES'te devlet katkısından tam olarak faydalanabilmek için ödemelerin yıl bitmeden sisteme girmesi gerekiyor. Aksi halde bu yıl için tanınan avantaj kaçırılmış oluyor.

DEVLET KATKISI YÜZDE 30 ORANINDA

Bireysel emekliliği teşvik etmek amacıyla devlet, BES'e yatırılan her katkı payına yüzde 30 oranında destek sağlıyor. Örneğin, sisteme 1.000 lira yatıran bir katılımcının hesabına devlet tarafından 300 lira ekleniyor. Böylece toplam birikim 1.300 liraya ulaşıyor.

DEVLET KATKISINDA ÜST SINIR NE KADAR?

Devlet katkısı sınırsız değil. Yapılan düzenlemeye göre bu destek, yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30'u ile sınırlandırılıyor.

2025 yılında brüt asgari ücretin 26 bin 5 lira olarak uygulanması nedeniyle, yıl boyunca toplam 312 bin 60 lira katkı payı yatırılması halinde alınabilecek en yüksek devlet katkısı 93 bin 618 lira oluyor.

Aylık 26 bin 5 lira BES ödemesi yapan bir kişi, yıl sonunda devlet katkısında üst limite ulaşmış sayılıyor.

SON 3 GÜN KALDI

BES hesabı bulunan ancak yıl içinde yeterli ödeme yapamayanlar, eksik kalan tutarı yıl bitmeden tamamlayarak 93 bin 618 liralık devlet katkısını almaya hak kazanabiliyor. Henüz BES'i olmayanlar ise sistemi hemen başlatarak 312 bin 60 lira ödeme yapmaları halinde, en yüksek devlet katkısından yararlanabiliyor.

AİLE ÜZERİNDEN BES AVANTAJI

Bireysel Emeklilik Sistemi sadece kişi bazında değil, aile bireyleri adına da yapılabiliyor. Üç kişilik bir aile için BES ödemelerinin üst limitten yapılması durumunda, toplam devlet katkısı 280 bin 854 liraya kadar çıkabiliyor.

TAM TUTARI YATIRMAK ŞART DEĞİL

BES'te devlet katkısından yararlanmak için mutlaka üst sınır kadar ödeme yapılması gerekmiyor. Örneğin 100 bin lira katkı payı yatıran bir katılımcı, buna karşılık yaklaşık 30 bin lira devlet desteği alabiliyor.

ÖDEME YÖNTEMİNE DİKKAT

BES ödemelerinde kullanılan yöntem de büyük önem taşıyor. Nakit ya da doğrudan hesaptan yapılan ödemelerde herhangi bir sorun yaşanmıyor. Ancak kredi kartıyla yapılan ödemelerde valör süresi nedeniyle paranın sisteme geç girmesi söz konusu olabiliyor.

Yılın son günlerine girildiği için kredi kartıyla yapılan ödemelerin zamanında sisteme yansımaması, devlet katkısının kaçırılmasına yol açabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, yıl sonu ödemelerinde nakit ya da havale yöntemlerinin tercih edilmesini öneriyor.