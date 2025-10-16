Haberler

Berrak Dinçtürk Uğrubol, Sanofi Avrasya İnsan ve Kültür İş Ortağı Oldu

Berrak Dinçtürk Uğrubol, Sanofi'nin Avrasya bölgesinde İnsan ve Kültür İş Ortağı olarak atandı. Uğrubol, İstanbul'da yeni görevine başlayarak yüksek performanslı ekiplerin gelişimine katkı sağlayacak.

Sanofi'de Avrasya İnsan ve Kültür İş Ortağı (Eurasia People Business Partner, Commercial) rolüne Berrak Dinçtürk Uğrubol atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Uğrubol, yeni görevini İstanbul'da sürdürecek.

Uğrubol, Sanofi'nin 17 ülkeden oluşan Avrasya Bölgesi'ndeki İnsan ve Kültür stratejilerine yön vererek iş hedeflerinin hayata geçirilmesini destekleyecek ve yüksek performanslı ekiplerin gelişimine katkı sağlayacak. Ayrıca organizasyonel ve kültürel dönüşüm süreçlerinde aktif rol üstlenecek ve bölgesel İnsan ve Kültür liderlik ekibinde yer alacak.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji bölümlerinde çift ana dal yaparak tamamlayan Uğrubol, iş hayatına BASF'de İK İş Ortağı olarak başladı ve 2009'dan bu yana sağlık sektöründe yerel, bölgesel ve küresel insan kaynakları rollerinde görev aldı.

Astellas'ta Türkiye, Orta Doğu & Afrika ve Global Pazar Erişim ekiplerinin İnsan Kaynakları Stratejik İş Ortağı olan Uğrubol, ardından Abdi İbrahim'de Uluslararası Pazarlar İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yaptı.

Uğrubol kariyerinin önceki dönemlerinde ise GSK'da Türkiye, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde İnsan Kaynakları liderlik görevlerini üstlenmişti.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
