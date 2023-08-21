Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata'yı ziyaret etti

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, beraberinde Bergama ve Dikili oda başkanları ve AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel ile birlikte, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata'ya tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyarette, esnafın durumları ve ihtiyaçları değerlendirildi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, beraberinde Bergama ve Dikili oda başkanları ve AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel ile birlikte, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata'ya tebrik ziyaretinde bulundu. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyelerinin de bulunduğu ziyarette, esnafın durumları ve ihtiyaçları değerlendirildi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, beraberindeki heyetle birlikte İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin yeni başkanı seçilerek göreve gelen Yalçın Ata'yı ziyaret ederek esnafın durumu hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette konuşan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Esnaf ve sanatkarlar ülkemizin vicdanını temsil ediyor. Bugün esnaf ve sanatkarlarımız şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişmesini, büyümesini sağlıyor. Esnafımız her zaman baş tacımız, bölgemizdeki esnaf odaları ile birlikte bu ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin yanı sıra dünyanın değer verdiği güzel İzmir'imiz ve Bergama'mızı kalkındırmak için çalışıyoruz. Bergama Belediyesi olarak geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçlerde de esnafımızın yanında olacağız. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Yalçın Ata ve bizimle birlikte ziyarette bulunan tüm oda başkanlarına gereken tüm desteği vermeye hazırız. Sayın Yalçın Ata'ya görevinde başarılar dilerim" dedi.

Oda başkanlarından Hakan Koştu'ya teşekkür

Bergama Şoförler Odası Başkanı Mehmet Kızıltaş, Bergama Demirciler Odası Başkanı Özcan Ala, Bergama Bakkallar Odası Başkanı Mehmet Salim Söyler, Bergama Kahveciler Odası Başkanı Kazım Kızılcaoğlu, Bergama Lokanta Kebapçı ve Benzerleri Esnaf Odası Başkanı M. Kemal Bayrakdarlar, Bergama Berberler Odası Başkanı Emrah Gençoğlu, Bergama Sergiciler Odası Başkanı Süleyman Türkoğlu, Bergama Marangozlar Odası Başkanı Hasan Çoban, Bergama Terziler Odası Başkanı Yusuf Kurtuldu, Dikili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Levent Bağçıvan, Dikili Şoförler Odası Başkanı Doğan Çakır ziyareti organize eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'ya teşekkürlerini iletti. Belediye Başkanı Hakan Koştu ile çok uyumlu çalıştıklarını belirten oda başkanları verilen hizmetlerin yanında olduklarını belirtti.

Bergama ve bölgeyi büyütmek için tüm fedakarlıklara hazır olduklarını belirten oda başkanları "Esnafımızın işini kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Özellikle gençlerimizin istihdam artışı ve meslek öğrenmeleriyle kazançlarını sağlamalarını hedefliyoruz. Ülkemizi bu dönemdeki imtihandan da beraberce çıkartacağız. Evlatlarımıza ve geleceğimize iyi bir gelecek bırakmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız" ifadelerini kullandı.

Yalçın Ata: 'Ziyaretiniz için teşekkür ederim'

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin yeni başkanı seçilerek göreve gelen Yalçın Ata da Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'ya teşekkürlerini iletti. Ata, "Birliğimizle Bergama Belediye'sinin ortaklaşa yürüteceği tüm çalışmalarda beraber olmaya hazırız. İzmir ve beraberinde Bergama'nın tüm esnaf ve sanatkarlarının başkanı olmaktan dolayı memnunum. Bölge esnafımıza faydası olacak her çalışmada tüm desteklerimiz sürecek. Oda başkanlarımız ile birlikte ziyarete gelen Hakan Koştu'ya teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi. - İZMİR