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Berberler, Robotların Tıraş Yeteneklerine Tepki Gösterdi

Berberler, Robotların Tıraş Yeteneklerine Tepki Gösterdi
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Denizli Berberler Odası Başkanı Yakup Güleç, sosyal medyada yayılan Elon Musk'ın bir robot tarafından tıraş edildiği videosuna tepki gösterdi. Güleç, berberliği hiçbir teknolojinin dolduramayacağını ve insanın hissetme yeteneğinin robotlar tarafından sağlanamayacağını vurguladı.

Sosyal medyada dolaşan ve bir robotun Elon Musk'ı tıraş etiğine dair görüntüler, berber esnafının tepkisini topladı. Bir robotun incelikleri bulunan berberliği yapamayacağını savunan Denizli Berberler Odası Başkanı Yakup Güleç, "Robotların bizim sektörde hiç şansı yok" diyerek berberlik mesleğinin yerini hiçbir teknolojinin dolduramayacağını belirtti.

Son günlerde sosyal medyada dolaşan ve Elon Musk'ın bir robot tarafından tıraş edildiğini öne süren videolar, berberlerin tepkilerini de beraberinde getirdi. "Berberlerin sonu mu geliyor" sorularına akıllara getiren videolara, bir tepki de Denizli Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmeciler Odası Başkanı Yakup Güleç'den geldi. Görüntülerin ve ardından yapılan yorumların komik olduğunu ifade eden Güleç, gerçekle ilişkisi olmayan bu tür videoların berberliği düşünen gençleri meslekten soğutacağını iddia etti.

Gelişen teknolojinin hayatın her alanına girmeye devam ettiğine işaret eden Başkan Güleç, yaptığı açıklamada; "Berberleri, kuaförleri ve güzellik merkezlerini asla bir makine ile kıyaslayamazsınız. Yaratılış itibariyle insanların kafa yapıları, saç yapıları ve kulak yapıları farklıdır. Her saçın kesimi aynı değildir. Robotlarda insanlar tarafından yüklenmiş bilgiler, program var. Onarlar bu kafa yapılarını anlayamaz, anlasa bile hissedemez. Bizim işimiz hissetmeyi ve insani bağları gerektiriyor. Bir makine bunu asla yapamaz. Bizim mesleğimizin asala sonu gelemez. Çünkü bir robotun kalbi yok, ruhu yok, düşüncesi yok. Robotlarda insanlar tarafından yüklenmiş programlarla çalışıyor. İnsanların kafa yapıları, saç yapıları ve kulak yapıları farklıdır. Her saçın kesimi aynı değildir. Bazı saçlar kısa bazı saçlar uzun kesilir, kafa ve saç yapılarından dolayı. Berber tıraşa başlamadan önce dokunarak müşterinin kafa yapısını tanır hisseder. Sonra berber kafa yapına göre hallerini ortaya koyar onu yapar. Bir robotun hayali yoktur. Berber kafa yapısına, saç yapısına, kulak yapısına, ten yapısına ve yüz yapısına göre tıraşın nasıl yapacağını belirleyip ona göre hayal kurar modeli onu yapar. Bundan dolayı tıraşı berberler, kuaförler ve güzellik salonları yapabilir. Bir berber hiç tanımadığı müşteriyi tanıması 10 saniyedir. Berber 10 saniye içerisinde o müşterinin psikolojisini, duygu durumunu anlar. Sonra müşteriyi koltuğa aldığında ilk nasılsın diye sorar ve cevaba göre devam eder sohbete. Müşteriyi farklı sorular sorarak onun ne kızdığını ve ya neden rahatsız olduğunu anlamaya çalışır. Bunu da müşteri konuşsun paylaşsın içi güzelleşsin diye yapar. Çünkü berberler saça, yüze bakım yaptığı rahatlattığı gibi düşünce olarak da duygusal olarak da müşterisini rahatlatır. Bunları robotların yapma ihtimali yok" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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