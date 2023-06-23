BERA Holding 2022 Olağan Genel Kurulunda 34 Milyon TL Kar Payı Dağıtılacak

BERA Holding AŞ'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Holding yönetim kurulu ve ortaklarının katılımıyla gerçekleştirildi ve toplantı sonunda brüt 34 milyon 160 bin Türk lirası kar payı olarak dağıtılması kararı alındı.

BERA Holding AŞ'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Holding yönetim kurulu ve ortaklarının katılımıyla gerçekleştirildi ve toplantı sonunda brüt 34 milyon 160 bin Türk lirası kar payı olarak dağıtılması kararı alındı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BERA Holding AŞ'nin 2022 yılı olağan genel genel kurul toplantısı dün Konya Bera Otel'de Holding yönetim kurulu ve ortaklarının katılımıyla yapıldı.

BERA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya'nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi, 2022 yılı faaliyet raporları ve bağımsız denetim raporlarının genel kurul üyelerine okunması, ibrası, konsolide finansal tabloların okunması ve oylanmasıyla devam etti.

Toplantının sonunda 2022 Yılı Dönem Net Karı tutarı olan 332 milyon 397 bin 684,76 Türk Lirası'ndan 29 milyon 310 bin 946,34 Türk Lirası geçmiş yıl zararları ve 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ile şarta bağlı istisna kazançlar mahsup edildikten sonra kalan 130 milyon 117 bin 824,98 Türk lirası dağıtılabilir kar üzerinden 34 milyon 160 bin Türk Lirası'nın nakit kar payı olarak dağıtılması kararı oy birliğiyle alındı.

Kar payı dağıtımının genel kurulda alınan karar ile genel kurul toplantısının tescil edildiği ayı takip eden üçüncü ayın sonuna (01.08.2023 ile 29.09.2023) kadar yapılması ve nakit kar payı ödemesine ilişkin takvimin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi teklifleri kabul edildi.

Genel kurulda alınan kararlar ve tutanaklar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirildi.

BERA Holding geçen yıl haziran ayında 2021 yılı olağan genel kurul toplantısını icra etmiş, genel kurulda alınan kar dağıtım kararı gereği ortaklarına nominal pay bedeli üzerinden toplam 34 milyon 160 bin Türk lirası tutarında yüzde 10 kar payı dağıtımı gerçekleştirmişti.