Üye Girişi
Haberler
Kuzey Kore, orta menzilli hipersonik balistik füzeyi test ettiğini doğruladı

Kim dünyayı tedirgin eden testi doğruladı
ABD ile Suriye arasında yeni dönem resmen başladı

ABD ile Suriye arasında yeni dönem resmen başladı
Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem

7.1'lik deprem ülkeyi savaş alanına çevirdi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan çok konuşulacak 'af' açıklaması

"Hiçbir örgüt ve ideoloji dışında tutulamaz"

Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni yılla birlikte başlayan zam yağmuru hız kesmeden devam ederken yüzde 6'lık ÖTV zammıyla birlikte benzinde de büyük bir fiyat artışı yaşanacak. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 1 lira 27 kuruş zamlanacak. Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 45 lira 32 kuruştan satılacak.

Yeni yılla birlikte yüzde 6'lık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı akaryakıtta geçerli olurken, benzine bu gece yarısından itibaren bir zam daha geliyor.

İSTANBUL'DA 45 LİRA 32 KURUŞ OLACAK

Buna göre, benzin grubunda 1 lira 27 kuruş fiyat artışı yaşanacağı tahmin ediliyor. Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmezken, yapılacak zamla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 45 lira 32 kuruş olacak.

Benzin İzmir'de 46 lira 16 kuruş, Ankara'da ise 45 lira 70 kuruşa çıkacak. Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte benzin fiyatı son 1 ayda yüzde 7.60 artmış olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
img

İddiası vahim! TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
img

Premier Lig'de resmen kabusu yaşadı
img

Sigaraya okkalı zam
500

Yorumlar (22)

Haber YorumlarıGokhan selçuk:

Ham petrol fiyatları düşer iken bu zamlar neden. Gene kimleri kalkındıracaklar.

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Dersimli:

Sözüm ona enflasyonla mücadele ediyorlar ülkedeki bütçe açığını her hafta akaryakıta zamla çözmeye çalışan iş bilmez bir iktidar var.

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Me guzel yazmissiniz. EKONOMİ ekibinin yeni sistemi. Kasaya para girsin de nasıl giderse girsin. Maaş yoksa harcama yok. Ama DENETİMSİZ ekonomilerde enflasyonun neden arttığını henüz keşfetmiş değiller. EKONOMİ ekibi görevini yapmıştır. Bir ülke e bir parti nasıl bitirilir.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıVEFA:

Bu bir soygun ve kölelik düzenine döndü artık. Yaparsa Ampul yapar, yapacağını yaptı Elhamdülillah!!

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSait Okutan:

allah ıslah etsin hepinizi diyecek kufur bulamıyoruz artık

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Her dediğini yapan adamın adıdır RTE. Demişti yeni yılda yeni müjdeler vereceğiz. Herkese geçmiş olsun.

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Pompacılara mesaj verildi. durmak yok pompalamaya devam gibi..

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Kurt:

Beşli çetenin ihalelerine para gerekiyor daha doymadilar

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

İşçiye emekliye sadaka verdi ya , onun öünü alıyor HAŞMETMAAP . Yaaaa . Ne demiş atalarımız " YAPARSA , A K P YAPAR "

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Can :

koyun sürüsüne bunlar koymaz,durmak yok yola devam.. imralıdan yeni kankanızın selamı var seversiniz siz

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un mirası gündemden düşmüyor! Her çocuğa düşen rakam inanılmaz

Servetiyle gündemde! Çocuklarının her birine düşen rakam inanılmaz
Barış Alper Yılmaz'ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı

İşte Barış'ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi
Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?

Ferdi Tayfur'un damadından pes dedirten sözler
İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın
Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı

Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 7 Ocak Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 7 Ocak Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 7 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 7 Ocak Kağıthane, Beykoz, Tuzla elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 7 Ocak Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 7 Ocak Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Manisa elektrik kesintisi! 7 Ocak Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adem Kılıçcı evli mi, nişanlısından mı ayrıldı? Bursa elektrik kesintisi! 7 Ocak Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 7 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.