Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor

Yeni yılla birlikte yüzde 6'lık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı akaryakıtta geçerli olurken, benzine bu gece yarısından itibaren bir zam daha geliyor.

İSTANBUL'DA 45 LİRA 32 KURUŞ OLACAK

Buna göre, benzin grubunda 1 lira 27 kuruş fiyat artışı yaşanacağı tahmin ediliyor. Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmezken, yapılacak zamla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 45 lira 32 kuruş olacak.

Benzin İzmir'de 46 lira 16 kuruş, Ankara'da ise 45 lira 70 kuruşa çıkacak. Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte benzin fiyatı son 1 ayda yüzde 7.60 artmış olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.