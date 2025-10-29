Benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor
Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ederken, benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Bugün resmi tatil olması nedeniyle yarın pompaya yansıması beklenen okkalı zamla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 53 lirayı geçecek.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİNE ZAM GELİYOR
İSTANBUL'DA BENZİN 53 LİRAYI AŞACAK
Gelecek zamla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 53 lirayı geçecek, Ankara'da ise 54 liranın üzerine çıkacak.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.