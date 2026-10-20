Benzinde litre başına 4 lira 30 kuruşluk indirim bugünden itibaren geçerli oldu

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Benzinin litre satış fiyatına 4 lira 30 kuruş indirim yapıldı.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 4 lira 30 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da 79,50 liraya, Ankara'da 80,50 liraya, İzmir'de ise 80,80 liraya geriledi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı