Benzinde litre başına 4 lira 30 kuruşluk indirim bugünden itibaren geçerli oldu

Benzinde litre başına 4 lira 30 kuruşluk indirim bugünden itibaren geçerli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Benzinin litre satış fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 30 kuruş indirim yapıldı. İndirimin ardından litre fiyatı İstanbul'da 79,50, Ankara'da 80,50, İzmir'de 80,80 liraya geriledi.
Benzinin litre satış fiyatına 4 lira 30 kuruş indirim yapıldı.
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 4 lira 30 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da 79,50 liraya, Ankara'da 80,50 liraya, İzmir'de ise 80,80 liraya geriledi.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı