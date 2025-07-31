Sürücüler dikkat! Benzin ve motorine zam geliyor

Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarına zam beklentisi yeniden gündeme geldi. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 3 Ağustos Cumartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına 1 liranın üzerinde zam yapılması bekleniyor.

3 Temmuz'da ÖTV'ye yapılan artış sonrası peş peşe zamlanan akaryakıt ürünleri, son haftalarda yatay seyretmişti. Ancak Brent petrolün varil fiyatının 73 dolara kadar yükselmesiyle birlikte zam kaçınılmaz hale geldi. Geçtiğimiz hafta otogaza gelen 44 kuruşluk zammın ardından bu kez motorin ve benzin fiyatları artacak.

31 TEMMUZ BENZİN 2025 GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul (Anadolu): 51,21 TL

İstanbul (Avrupa): 51,36 TL

İzmir: 52,40 TL

Ankara: 52,06 TL

31 TEMMUZ MOTORİN 2025 GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul (Anadolu): 52,58 TL

İstanbul (Avrupa): 53,70 TL

İzmir: 54,94 TL

Ankara: 54,59 TL

Yeni zamla birlikte bu fiyatların 1 TL'den fazla artması bekleniyor.