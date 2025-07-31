Sürücüler dikkat! Benzin ve motorine zam geliyor

Sürücüler dikkat! Benzin ve motorine zam geliyor
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Brent petrol fiyatlarının 73 dolara yükselmesiyle birlikte akaryakıtta zam beklentisi yeniden gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre, cumartesi gece yarısından itibaren benzin ve motorine 1 liranın üzerinde artış uygulanacak. Güncel fiyatlar illere göre değişiyor. İşte zam öncesi 31 Temmuz 2025 itibariyle güncel akaryakıt fiyatları.

Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarına zam beklentisi yeniden gündeme geldi. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 3 Ağustos Cumartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına 1 liranın üzerinde zam yapılması bekleniyor.

3 Temmuz'da ÖTV'ye yapılan artış sonrası peş peşe zamlanan akaryakıt ürünleri, son haftalarda yatay seyretmişti. Ancak Brent petrolün varil fiyatının 73 dolara kadar yükselmesiyle birlikte zam kaçınılmaz hale geldi. Geçtiğimiz hafta otogaza gelen 44 kuruşluk zammın ardından bu kez motorin ve benzin fiyatları artacak.

31 TEMMUZ BENZİN 2025 GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul (Anadolu): 51,21 TL

İstanbul (Avrupa): 51,36 TL

İzmir: 52,40 TL

Ankara: 52,06 TL

31 TEMMUZ MOTORİN 2025 GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul (Anadolu): 52,58 TL

İstanbul (Avrupa): 53,70 TL

İzmir: 54,94 TL

Ankara: 54,59 TL

Yeni zamla birlikte bu fiyatların 1 TL'den fazla artması bekleniyor.

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıAKkoyun sken:

dun 4 milyarlik petrol bulduk ertesi gun zam geldi hahahahahahaha

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Haber YorumlarıMurat:

kinaye ile güldüğünü biliyorum gerçekten komik fakat o gülmenin sonunda bi ağlama gelir ya işte ben o kısımdayım

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

""Halka YALAN SÖYLEYEN Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın hapse atılması gerekir"" diyeceğim...... ama "patronu" 10 kat daha fazla yalan söylüyor....... n'olucak şimdi ?...... "YALANLAR CUMHURİYETİ" ne hoş geldiniz...... BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ !!!!!..... (Gazze'nin yolunu bulabilirsek) !!!!......

yanıt4
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Haber YorumlarıCAN:

yeter mehmet şimşek yeter milletin kanını emdin yeter gelmez olaaydın birazda devlet kendisi tasarruf etsin yaav canımızı çıkardınız sizlerde tasarruf edin yav

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Haber Yorumlarıİsmail Atış:

Yeni müjdeler üst üste geliyor maşallah

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

yahu petrol düşüyor ne zammı bu:))

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Haber Yorumlarıseennu:

Enayi zammı.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Açıkları kapatma zammı. Vergiler ,alınan borçlar vs yetmedi anlaşılan

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