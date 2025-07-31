Sürücüler dikkat! Benzin ve motorine zam geliyor
Brent petrol fiyatlarının 73 dolara yükselmesiyle birlikte akaryakıtta zam beklentisi yeniden gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre, cumartesi gece yarısından itibaren benzin ve motorine 1 liranın üzerinde artış uygulanacak. Güncel fiyatlar illere göre değişiyor. İşte zam öncesi 31 Temmuz 2025 itibariyle güncel akaryakıt fiyatları.
Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarına zam beklentisi yeniden gündeme geldi. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 3 Ağustos Cumartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına 1 liranın üzerinde zam yapılması bekleniyor.
3 Temmuz'da ÖTV'ye yapılan artış sonrası peş peşe zamlanan akaryakıt ürünleri, son haftalarda yatay seyretmişti. Ancak Brent petrolün varil fiyatının 73 dolara kadar yükselmesiyle birlikte zam kaçınılmaz hale geldi. Geçtiğimiz hafta otogaza gelen 44 kuruşluk zammın ardından bu kez motorin ve benzin fiyatları artacak.
31 TEMMUZ BENZİN 2025 GÜNCEL FİYATLAR
İstanbul (Anadolu): 51,21 TL
İstanbul (Avrupa): 51,36 TL
İzmir: 52,40 TL
Ankara: 52,06 TL
31 TEMMUZ MOTORİN 2025 GÜNCEL FİYATLAR
İstanbul (Anadolu): 52,58 TL
İstanbul (Avrupa): 53,70 TL
İzmir: 54,94 TL
Ankara: 54,59 TL
Yeni zamla birlikte bu fiyatların 1 TL'den fazla artması bekleniyor.