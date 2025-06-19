Benzin ve motorine zam gelecek! Tarih verildi

Benzin ve motorine zam gelecek! Tarih verildi
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İran-İsrail çatışmaları nedeniyle petrol fiyatlarında meydana gelen fiyat artışı benzin ve motorini de etkiledi. Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1.51 lira, motorinin litre fiyatına ise 3.30 lira zam gelmesi bekleniyor.

Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1.51 lira, motorinin litre fiyatına 3.30 lira zam gelmesi bekleniyor.

İsrail ve İran arasında devam çatışmalar, dünya genelinde petrol ve benzin fiyatlarında dalgalanmalara yol açtı. Çatışmalar nedeniyle,petrol fiyatlarında yükseliş gözlemleniyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Yükselen petrol fiyatlarını Türkiye'yi de etkiliyor. Artan fiyatlar nedeniyle benzin ve motorine zam gelmesini bekleniyor. Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1.51 lira, motorinin litre fiyatına 3.30 lira zam gelmesinin beklendiği belirtildi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

Hep 50 TL lik alanlara selam olsun(!)..

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Tek sebebi makarnacılar

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Erduvan erduvan oy verin bakalım sonumuz nolcak

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