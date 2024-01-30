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Benzin ve Motorine Zam Bekleniyor

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Benzinin litre fiyatına 2 lira, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zam sonrası benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da 40,38 liraya, Ankara'da 41,07 liraya, İzmir'de ise 41,29 liraya yükseldi. Motorin fiyatları ise İstanbul'da 43,02 liraya, Ankara'da 43,78 liraya ve İzmir'de 43,97 liraya yükseldi.

Benzinin litre fiyatına 2 lira, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Benzinin litre satış fiyatına 2 lira, motorinin litre satış fiyatına ise 1 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 40,38 liraya, Ankara'da 41,07 liraya, İzmir'de ise 41,29 liraya yükseldi. Motorin fiyatları ise İstanbul'da ortalama 43,02 liraya, Ankara'da 43,78 liraya ve İzmir'de 43,97 liraya yükseldi.

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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