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Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira, motorine ise 1 lira 68 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 30 kuruş, motorin ise 42 lira 35 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

AKARYAKITA ÇİFTE ZAM GELİYOR

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 lira, motorin grubunda ise 1 lira 68 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

BENZİN 42 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK

Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 30 kuruş, motorin ise 42 lira 35 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Brent Petrol İstanbul Zam Enerji Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (6)

Erhan Sarac:

2 liracık mı çok az , depoda 100 tl zam bir sıkıntı yok , bir kola cips alsan 100 tl zaten , şu benzini düz 200 tl yapın sizde bizde kurtulalım

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gurbetci:

isterse 300 tl olsun Turk milleti luksunden taviz vermez!

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Ferhat Sezer:

reisim helal sana 200 olsun litresi 10 bin lira verip deposunu dolduramayacak olan bisiklete binsin zamanında mehmet şimşek benzin pahalıysa bisiklete binin demişti adam doğru söylemiş.

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mehmet:

silk bizi reis

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yanıt0
Ali Teke:

Yediler içtiler ,gezdiler …..ler hesap millete Erken seçim kaçınılmaz hale gelmiştir,acil kan değişikliği gerekiyor , artık bu kan zehirliyor milleti nefes aldırmıyor her sabah kazıklarla uyanıyoruz

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atilla çekiç:

siz mazot benzinin fiyat hareketliliğine yetişemezsiniz . bırakın bu haberi her gün yapmaya

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