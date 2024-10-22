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Benzin ve motorinde indirim

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Son dönemlerde yüksek seyreden benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi. Pompaya yansıyan son fiyatlar, araç sahiplerini mutlu etti. İstanbul Avrupa yakasında Benzin fiyatı 42.81 TL'ye, motorin litre fiyatı ise 41.82 TL'ye düştü.

Piyasalar Orta Doğu'daki jeopolitik risklere odaklanmış durumda. Petrol fiyatları, geçen hafta yüzde 7,3 değer kaybederek Ekim 2023'ten bu yana en sert düşüşü kaydetmesinin ardından yükselişe geçti.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle benzin ve motorin fiyatları yakından takip ediliyor.

POMPALARDA FİYAT DEĞİŞTİ

Akaryakıtta beklenen indirim gerçekleşti. Bugünden itibaren benzin grubunda 1.87 TL; motorin grubunda 1.65 TL indirim gerçekleşti.

Söz konusu indirim, pompa satış fiyatlarına yansıdı. Güncel akaryakıt fiyatları da belli oldu.

Akaryakıt fiyatları bazı illere göre değişiklik gösterebiliyor. İşte o fiyatlardan bazıları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 42.81 TL

Motorin litre fiyatı: 41.89 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 42.68 TL

Motorin litre fiyatı: 41.82 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 43.65 TL

Motorin litre fiyatı: 42.91 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43.21 TL

Motorin litre fiyatı: 42.40 TL

ANTALYA

Benzin litre fiyatı: 44.04 TL

Motorin litre fiyatı: 43.32 TL

Benzin ve motorinde indirim
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

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