Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Güncelleme:
Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ederken, motorine 2 lira 30 kuruş zam yapılması bekleniyor. Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorin 54 lira 65 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE 2 LİRA 30 KURUŞ ZAM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son olarak 93 kuruş indirim yapılan motorine bu kez 2 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

İSTANBUL'DA 54 LİRAYI AŞTI

Zamla birlikte İstanbul'da motorin 54 lira 65 kuruş, Ankara'da 55 lira 66 kuruş, İzmir'de ise 56 TL seviyesine yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

