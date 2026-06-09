Benzeri görülmemiş ikramiye bir kişiye çıktı! Bir anda Türkiye'nin en zenginlerinden oldu

Milyonlarca vatandaşın hayalini süsleyen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Türkiye tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir rekora sahne oldu. Bugüne kadar dağıtılan en büyük şans oyunu ödülü, şanslı numaraların tamamını doğru tahmin eden tek bir kişiye gitti.

BİR GECEDE GELEN DEV SERVET

Gerçekleştirilen son çekilişte altı numarayı da kusursuz bir şekilde bilmeyi başaran talihli, 1 milyar 110 milyon 362 bin 664 TL'lik inanılmaz bir servetin tek başına sahibi oldu. Bu devasa rakam, Türkiye'de bugüne dek tek bir kişiye verilen en yüksek şans oyunu ikramiyesi olarak resmi kayıtlara geçti.

BÜYÜK İKRAMİYE ADANA'YA ÇIKTI

Tarihi ikramiyenin kime ve nereye çıktığı soruları çekilişin hemen ardından yanıt buldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre milyarder yaratan o altın değerindeki kupon, Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir bayiden yatırıldı. Haberin duyulmasıyla birlikte tüm Türkiye'nin gözü, yatırdığı kuponla bir gecede hayatı tamamen değişen o gizemli talihliye çevrildi.

Kaynak: Haberler.com