Bellona, Fransa'da 9. Mağazasını Açtı

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Bellona, global büyüme stratejisi kapsamında Fransa'nın Ferney Voltaire kentinde 9. mağazasını açtı. Yeni mağaza ile yurt dışındaki toplam mağaza sayısı 78'e ulaştı. Genel Müdür Cüneyt Ocak, Fransa pazarının stratejik önemine dikkat çekti.

Bellona, global büyüme stratejisi kapsamında Fransa'nın Ferney Voltaire kentindeki Escape Candide Alışveriş Merkezi'nde 9'uncu mağazasını hizmete sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 400 metrekarelik alanda konumlanan yeni Bellona mağazasının açılış törenine Bellona Genel Müdürü Cüneyt Ocak, İhracat Direktörü Arif Emre Ölmeztoprak, üst düzey yöneticiler ve davetliler katıldı.

Yeni mağaza ile Bellona'nın yurt dışındaki mağaza sayısı 78'e ulaştı. Global ölçekte faaliyetlerini her geçen gün daha da büyüten marka, yüksek kalite standartları ve kullanıcı odaklı tasarımlarıyla dünyanın dört bir yanında daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bellona Genel Müdürü Cüneyt Ocak, Fransa pazarının marka için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Ocak, "Fransa ile aramızda güçlü bir bağ kurduk. Bugün açılışını yaptığımız mağaza ile bu bağı daha da sağlamlaştırıyoruz. Bellona olarak sadece ürün ihraç etmiyoruz, aynı zamanda yaşam alanlarına konfor, estetik ve yenilik katıyoruz. Ferney Voltaire'deki bu yeni yatırımımız, markamızın global yolculuğundaki önemli bir duraktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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