Bellona 2026 Koleksiyonunu Tanıttı

Bellona 2026 Koleksiyonunu Tanıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bellona, 2026 yılına özel hazırladığı yeni tasarımları tanıtmak için etkinlik düzenledi. Modern yaşamın ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan koleksiyon detayları, sektördeki temsilcilerle paylaşıldı.

Bellona, 2026 yılına özel hazırladığı koleksiyonu için tanıtım etkinliği düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bellona Genel Merkezi'ndeki AR-GE Showroom'da gerçekleştirilen etkinlik, özel sunumla başladı.

Modern yaşamın ihtiyaçlarına yönelik 2026 yılı için hazırlanan yeni tasarımların tanıtıldığı etkinlikte katılımcılar, koleksiyona ilişkin detaylı bilgi edindi.

Sektör temsilcileri ve marka yetkililerini bir araya getirerek görüş alışverişi yapmasını sağlayan organizasyon, akşam yemeğiyle sona erdi.

"Bugünün Tasarımı, Yarının Yaşamı" mottosuyla hareket eden Bellona, 2026 koleksiyonunda kaliteli, fonksiyonel ve estetik ürünler sunmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor

Valilik şikayetler sonrası düğmeye bastı! O stantlar kaldırılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu çeyrek altınlara dikkat: Aldığınızda bir daha bozduramıyorsunuz

Bu çeyrek altınlardan uzak durun: Bir daha bozduramıyorsunuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.