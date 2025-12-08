Belediye Hizmetleri Projesi'nin toplam büyüklüğü 368 milyon avroya ulaştı

Belediye Hizmetleri Projesi'ne Avrupa Birliği'nin (AB) sağladığı hibenin yönetim yetkisini devralan Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), projeye 82 milyon avro tutarında finansman sağladı.

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında başlayan proje, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 6 ilin de içinde yer aldığı 8 ilde su ve katı atık altyapılarının inşası için İLBANK tarafından yürütülüyor.

Projenin kapsamındaki illerin büyük bir kısmı, depremlerden önemli ölçüde etkilendi. Deprem sonrası yaşanılan maliyet artışlarına cevap vermek amacıyla AB, sağladığı hibeye 71 milyon avro ilave yaparak desteğini 286 milyon avroya çıkardı.

Hibenin yönetim yetkisini devralan AFD'nin de projeye sağladığı 82 milyon avroluk finansmanla, projenin toplam büyüklüğü 368 milyon avroya ulaştı.

Belediye Hizmetleri Projesi'nin faydalanıcıları Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerindeki 13 yerel idare, Ankara'da düzenlenen çalıştayda buluşarak uygulama esnasında edindikleri deneyimleri paylaştı.

Açılışını İLBANK Uluslararası İlişkiler Grup Başkanı Şevket Altuğ Taşdemir, AB Program Direktörü Sergey Mihaylov ve AFD Türkiye Direktörü Xavier Muron'un yaptığı çalıştayda, uluslararası ihale süreçleri, çevresel ve sosyal risklerin yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, sözleşme yönetimi gibi teknik konular ele alındı.

Çalıştaya belediyelerle su ve kanalizasyon idarelerinin yanı sıra İLBANK Proje Yönetim Birimi ve bölge müdürlükleri de katılarak, projenin koordinasyon süreciyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Proje 2029 yılı sonuna kadar devam edecek

Uygulama süresi dört yıl uzatılarak 2029 sonuna kadar devam edecek projede, söz konusu illerdeki tüm altyapıların tamamlanması planlanıyor. Bu sayede, depremden etkilenen illerin doğal felaketlere karşı daha dirençli hale gelmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Proje kapsamında 8 ilde, 13 yerel idare tarafından içme suyu, kanalizasyon ve katı atık olmak üzere toplam 20 altyapı yatırımı yapılacak.

Söz konusu yatırımlar aracılığıyla eskimiş ve yetersiz içme suyu ve atık su sistemleri yenilenirken, yeni yerleşim alanlarında ise altyapı sıfırdan inşa edilecek ve bölgelerde ikamet eden toplulukların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi sağlanacak.

Projenin teknik destek bileşeni altında 16 eğitim faaliyeti tamamlandı. Program sayesinde kaliteli yatırımların gerçekleşmesinin yanı sıra uygulama ekiplerinin kapasitesi güçlendirilerek, belediye hizmetlerinin daha sürdürülebilir olması hedefleniyor.

Belediye Hizmetleri Projesi aracılığıyla bölgedeki yaklaşık 2,4 milyon kişi daha güçlü ve kaliteli içme suyu, atık su ve katı atık hizmetlerine erişecek.

İklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık tehlikesine karşı, su kaynakları daha sürdürülebilir bir şekilde yönetilerek yılda yaklaşık 12,5 milyon metreküp kirli suyun çevreye karışması önlenecek ve yılda yaklaşık 22 milyon metreküp içme suyu tasarruf edilecek.

Program, belediyelerin katı atık ve atık su sistemlerinin daha modern ve etkili yönetimini sağlayarak, çevre kirliliğinin önlenmesi ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına da önemli ölçüde katkıda bulunacak.