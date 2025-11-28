Belçika Başbakanı De Wever'den AB'ye Uyarı: Rus Varlıkları Teminat Olamaz

Belçika Başbakanı Bart de Wever, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını teminat göstererek Ukrayna'ya kredi sağlama planının temelden hatalı olduğunu bildirdi.

Basında yer alan habere göre de Wever, Rusya'nın savaş nedeniyle dondurulmuş varlıkları teminat gösterilerek Ukrayna'ya kredi verilmesi planı konusunda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup gönderdi.

Mektubunda, Rus varlıklarının Ukrayna'ya tazminat kredisi olarak verilmesi önerisine karşı olduğunu belirten de Wever, bu fikrin "temelden hatalı" olduğunu ifade etti.

Söz konusu girişimin daha önce görülmemiş hukuki ve mali sorunlara yol açabileceğine işaret eden de Wever, " Belçika'nın tazminat kredisi seçeneğinden doğacak riskleri ve maruz kalacağı tehlikeleri tek başına üstlenmesini asla kabul etmeyeceğim." ifadesini kullandı.

De Wever, AB'nin Ukrayna'yı desteklemek için Rus varlıklarına yönelmek yerine piyasalardan ortak kredi alması gerektiğini, tüm riskler hesaba katıldığında bir kredi seçeneğinin tazminat kredisi gibi diğer seçeneklerden daha ucuza geleceğini belirtti.

Savaşın sonunda Rusya'nın kaybeden taraf ilan edilmemesinin de söz konusu olabileceğine dikkati çeken de Wever, böyle bir durumda Rusya'ya varlıklarının iadesi sonucunun muhtemel olduğuna işaret etti.

De Wever, Ukrayna'nın Rus varlıkları temelinde verilen kredileri geri ödeyememesinin de söz konusu olabileceğini, bu durumda ise faturanın Avrupa vergi mükellefine kalacağını belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana AB ülkeleri yaklaşık 200 milyar avroluk Rus varlığını dondurdu.

Rusya Merkez Bankasının varlıklarının yaklaşık 185 milyar avroluk kısmı Brüksel merkezli menkul kıymet saklama kuruluşu Euroclear'da tutuluyor.

AB Komisyonu, bir süredir Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak bir krediye teminat olarak kullanılması fikri üzerinde çalışıyor.

Plan kapsamında, Ukrayna'ya 140 milyar avro kredi sağlanması, Ukrayna'nın da bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı vermesi halinde geri ödemesi öngörülüyor.

Belçika Başbakanı de Wever, büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının Ukrayna'ya sağlanacak bir kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulmasını şart koşuyor.

Rusya ise Brüksel'deki Euroclear'da bulunan dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde Belçika'nın sorumlu tutulacağını belirtiyor.