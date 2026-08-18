Bekilli'de Üzüm Hasadı Öncesi Pestisit Denetimi
Denizli'nin Bekilli ilçesinde üzüm hasadı öncesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bağlarda denetim başlattı. Alınan üzüm numuneleri, pestisit kalıntısı açısından laboratuvarda incelenecek. Bu sayede hem tüketici sağlığı korunacak hem de kurallara uygun üretim yapan çiftçilerin emeği güvence altına alınacak.
Denizli'nin Bekilli ilçesinde üzüm hasadı öncesi önemli bir çalışma başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bağlara girerek ürünlerden numune almaya başladı. Alınan üzümler, pestisit kalıntısı açısından laboratuvarda incelenecek.
Bekilli'de üreticilerin aylar süren emeğiyle yetiştirdiği üzümler, hasat öncesinde sıkı bir kontrolden geçiriliyor. Hasat Öncesi Pestisit Denetimleri kapsamında bağlarda çalışma yürüten İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, farklı üretim alanlarından üzüm numuneleri alıyor. Numuneler, ürünlerde insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek veya mevzuatta izin verilen sınırların üzerinde pestisit kalıntısı bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla laboratuvarlara gönderiliyor.
Yapılan denetimlerle yalnızca tüketicilerin sağlığının korunması değil, kurallara uygun üretim yapan çiftçilerin de emeği güvence altına alınıyor.Ekiplerin bağlardaki denetim ve numune alma çalışmalarını hasat öncesinde sürdüreceği öğrenildi.