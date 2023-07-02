Beijing-Tianjin-Hebei Bölgesinin Dış Ticareti Arttı

Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin dış ticareti 2023'ün ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artışla 2,07 trilyon yuana (yaklaşık 287 milyar ABD doları) yükseldi. Bölgenin dış ticareti ülke toplamının yüzde 12,3'ünü oluşturdu. İthalat yüzde 4 artışla 1,53 trilyon yuana ulaşırken, ihracat yüzde 11,6 artışla yaklaşık 542 milyar yuan oldu. Mekanik ve elektrikli ürünler toplam ihracatın yarısını oluştururken, rafine petrol ürünleri güçlü bir ihracat büyümesi kaydetti. Ham petrol bölgenin en önemli ithalat kalemi oldu. Çin'in 2014'te başlattığı strateji ile Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin kalkınması koordine ediliyor.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinin Wuqing bölgesinde bulunan Trafik Kontrol Teknolojisi Ekipmanları Limited Şirketi'nin ürettiği devre kartları, 3 Nisan 2023. (Fotoğraf: Li Ran/Xinhua)

SHİJİAZHUANG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin dış ticareti 2023'ün ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artışla 2,07 trilyon yuana (yaklaşık 287 milyar ABD doları) yükseldi.

Shijiazhuang Gümrüğü'nün verilerine göre, bölgenin dış ticareti bu dönemde ülke toplamının yüzde 12,3'ünü oluşturdu.

Ocak-Mayıs ayları arasında bölgenin ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 1,53 trilyon yuana ulaşırken, ihracatı da yine aynı dönemde yüzde 11,6 artışla yaklaşık 542 milyar yuan oldu.

Dönem boyunca, mekanik ve elektrikli ürünler toplam ihracat değerinin yaklaşık yarısını oluştururken, rafine petrol ürünleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81,7 artışla güçlü bir ihracat büyümesi kaydetti.

Öte yandan, ham petrol bölgenin en önemli ithalat kalemi olup toplam ithalat değerinin üçte birinden fazlasını oluşturdu. İthal edilen yüksek teknoloji ürünleri ve tarım ürünleri de dönem boyunca hızlı bir büyüme kaydetti.

Çin, daha iyi bir ekonomik yapıya, daha temiz bir çevreye ve geliştirilmiş kamu hizmetlerine sahip bir model oluşturmak amacıyla 2014'ün başında ulusal başkent Beijing ile komşu Tianjin Belediyesi ve Hebei eyaletinin kalkınmasını koordine etmek üzere strateji başlatmıştı.