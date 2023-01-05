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Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! 2023 yılı ücreti katsayılar üzerinden yeniden hesaplandı

Ekonomi Haberleri

TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın paylaştığı katsayılarla bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi. Yeni hesaplamaya göre bedelli askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 93 bin 258 lira 44 kuruş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Ocak-Temmuz 2023 döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıkladı.

AYLIK KATSAYI 0,388581 OLARAK BELİRLENDİ

Bakan Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,388581 olarak belirlendi.

YENİ HESAPLAMA GERÇEKLEŞTİ

Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti. Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 93 bin 258 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! 2023 yılı ücreti katsayılar üzerinden yeniden hesaplandı

Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! 2023 yılı ücreti katsayılar üzerinden yeniden hesaplandı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Bedelli askerlik 2022 Nureddin Nebati Ekonomi Haberler

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Yorumlar (1)

ÖZGÜR KARDEŞ:

kabul edilebilir bi rakam Allah yetkililerden razı olsun. Nebati beyinde imzası oldukça şık. Saygılar.

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