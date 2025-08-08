BEDAŞ, BeSTAR Programı ile Yeni Mühendisları Mezun Etti

BEDAŞ'ın genç mühendis adaylarına yönelik hayata geçirdiği BeSTAR Yeni Nesil Mühendis Gelişim Programı, 2025 dönem mezunlarını uğurladı. Şubat ayında başlayan ve 25 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen program, teknik mentörlük ve saha deneyimi ile genç mühendisleri sektöre hazırlıyor.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından 2020 yılında hayata geçirilen BeSTAR Yeni Nesil Mühendis Gelişim Programı, yeni dönem mezunlarını uğurladı. Üniversitelerin elektrik, elektrik–elektronik, endüstri ve enerji sistemleri mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen ve şubat ayında başlayan programı başarıyla tamamlayan 25 genç mühendis adayı, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı.

Tüm mezunlara sertifikalarını takdim eden BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, gençlere hem teknik gelişim hem de iş hayatına hazırlık açısından katkı sunan bu programın artık kurumsal bir kültüre dönüştüğünü ifade ederek, katılımcılara başarı dileklerini iletti. Yiğit, "BeSTAR Programı, yalnızca bir staj süreci değil, genç mühendis adaylarının potansiyellerini ortaya koyabildiği, gerçek iş deneyimi kazandığı ve sektörle doğrudan temas kurabildiği çok boyutlu bir gelişim yolculuğu. Ülkemizin değerli üniversitelerden gelen bu değerli gençlerin, saha deneyimleriyle olgunlaşmaları, yaratıcı fikirlerle projeler üretmeleri ve bu deneyimi tutkuyla sahiplenmeleri bizler için çok kıymetli. İnanıyorum ki bu programa katılan her bir arkadaşımız, gelecekte enerji sektörünün dönüşümünde söz sahibi olacak. Mezun olan tüm katılımcılarımızı gönülden tebrik ediyor, yollarının açık ve aydınlık olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Program süresince haftanın üç günü BEDAŞ bünyesindeki teknik birimlerde saha deneyimi kazanan BeSTAR genç mühendis adayları, dönem sonunda bireysel proje sunumları gerçekleştirdi. Stajları boyunca edindikleri bilgileri özgün fikirlerle harmanlayarak geliştirdikleri projeler, değerlendirme jürisi tarafından titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirme sonucunda dört proje ödüle layık görüldü.

"Üniversitelerin elektrik, elektrik–elektronik, endüstri ve enerji sistemleri mühendisliği bölümlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik yürüttüğü çalışmaları 'BeSTAR Yeni Nesil Mühendis Gelişim Programı' çatısı altında toplayan BEDAŞ'ın kadrosu BeSTAR mühendislerle daha da güçleniyor. Yüzlerce aday arasından yapılan değerlendirmeler sonrasında belirlenen öğrenciler, BEDAŞ'taki stajları sonrasında şirkette kritik noktalarda görev yapıyor.

"BeSTAR Programı her yıl yüzlerce başvuru alıyor. Bu yıl da 1.000'i aşkın adayın başvurduğu programda, çok aşamalı bir seçme ve yerleştirme süreci başarıyla yürütüldü. Mülakatlar, münazara çalışmaları ve teknik yeterlilik değerlendirmeleri sonrasında programa 25 katılımcı seçildi. Sektörün geleceğine yön vermek isteyen genç mühendis adaylarının ilk durağı haline gelen BeSTAR Programı hem öğrenciler hem de sektör tarafından her dönem heyecanla takip ediliyor."