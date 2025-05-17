Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor

Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
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Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) yeni ürünler eklendi. Listeye eklenen bebek kanguru modeli oldu. Bağlama sistemlerindeki sorun nedeniyle yaralanmalara neden olabileceği belirtilerek toplatılması istendi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan ediyor. Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) bu defa bir bebek kanguru modelini ekledi.

SATIŞI YASAKLANDI, PİYASADAKİ ÜRÜNLER TOPLATILACAK

"Duux" marka kangurunun piyasaya satışı yasaklanırken bakanlık, mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verdi. Gerekçe olarak ürünün bağlama sistemindeki güvensizlik gösterildi. Ürünün yaralanmalara yol açabileceği belirtildi.

Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor

GÜBİS NEDİR?

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi(GÜBİS), ülkemizde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünlerin ilan edildiği bir platformdur. Bu platformda yer alan bildirimler, yetkili kuruluşlar tarafından söz konusu sisteme girilen bilgilerden oluşmaktadır.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Ever yeni model ve msrkalara yer açılmak zorunda

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