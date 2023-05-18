Bddk: Kur Korumalı Mevduat Hesabı 2 Trilyon 346 Milyar 155 Milyon Liraya Çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 2 trilyon 346 milyar 755 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 2 trilyon 346 milyar 755 milyon liraya çıktı.

BDDK tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, bankalardaki toplam kredi hacmi geçen hafta 8 trilyon 971 milyar 72 milyon liradan 9 trilyon 67 milyar 850 milyon liraya çıktı. Bu dönemde bankalardaki mevduat tutarı ise 10 trilyon 440 milyar 428 milyon liradan 10 trilyon 405 milyar 836 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri ise geçen hafta 1 trilyon 328 milyar 678 milyon liradan 1 trilyon 353 milyar 280 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde bireysel kredi kartları 644 milyar 88 milyon liradan 670 milyar 8 milyon liraya çıktı.

BDDK verilerine göre, geçen hafta bankaların takipteki alacakları 169 milyar 549 milyon liradan 169 milyar 53 milyon liradan geriledi.

KUR KORUMALI MEVDUATTA YENİ REKOR

Bu arada, bankalardaki kur korumalı mevduat ve katılma hesapları tutarı da geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 trilyon 203 milyar 124 milyon liradan 2 trilyon 346 milyar liraya yükseldi.

Merkez Bankası haftalık para ve banka verileri yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatında ise azalma olduğunu gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı seçim öncesi döviz kurlarının sert yükseldiği hafta parite etkisinden arındırılmış şekilde 12 Mayıs haftasında 2 milyar 189 milyon dolar azaldı.

Tüzel kişilerin döviz mevduatındaki parite etkisinden arındırılmış 2 milyar 718 miyon dolarlık düşüş dikkat çekerken bireylerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 529 milyon dolar arttı.