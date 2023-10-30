BBVA, Madrid'deki genel müdürlük binasına Türk bayrağı yansıttı

Garanti BBVA'nın bünyesinde bulunduğu BBVA, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarına, Madrid'deki "La Vela" genel müdürlük binasına Türk bayrağını yansıtarak eşlik etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, Cumhuriyet'in 100. yaşını, gerçekleştirdiği bir dizi etkinlikle kutladı. Bu kutlamaların bir parçası olarak İstanbul Genel Müdürlük binasını Türk bayrağının renkleriyle aydınlattı.

Ayrıca, Garanti BBVA'nın bünyesinde bulunduğu BBVA, Madrid'deki "La Vela" Genel Müdürlük binasına Türk bayrağını yansıttı.