BBP Genel Başkanı Destici: En düşük emekli maaşı 20 bin TL olmalı

Asgari ücret zammına ilişkin beklentiler ortaya çıkmaya başladı. Meclis'teki partiler teker teker zam tekliflerini açıkladı. Siyasi partilerin asgari ücret zammına ilişkin önerileri 28 bin liradan başlayıp 35 bin liraya kadar çıkıyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Haberler.com stüdyosunda Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Asgari ücrete ilişkin beklentisini söyledi.

2025 yılına doğru gidilirken, asgari ücret tartışmaları da hızlanmaya başlandı. Milyonlarca çalışanın maaş zammını aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Asgari ücret zammına ilişkin çeşitli senaryolar dile getiriliyor. Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon, yaşam maliyetleri ve iş gücü piyasasındaki dengeler belirleyici olacak. Enflasyonun büyük öneme sahip olduğu asgari ücret zammının yüzde 25 ila yüzde 40 arasında olması bekleniyor.

"ASGARİ ÜCRET EN AZ 25 BİN TL OLMALIDIR"

Zam tartışmalarına Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de dahil oldu. Destici, ekonomik koşulların zorlaştığı ve enflasyonun yükseldiği bu dönemde, çalışanların mağduriyetini gidermek için asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini vurguladı. Destici açıklamalarına şöyle devam etti: Ben diyurum ki şu anda çok net asgari ücret yıl sonu gerçekleşecek enflasyon kadar artırılmalıdır. Eğer yılsonu enflasyon %45 olarak gerçekleşecekse en az 45 oranında artırılmalıdır ve en az 25 bin TL olmalıdır. Şimdi Özgür bey 30 bin TL diyor ama el yükseltiyor. O da biliyor öyle olmayacağını. Gerçek ve hakkaniyetli olan; gerçekleşecek enflasyonu asgari ücrete tam olarak yansıtmaktır. Aynı şey emeklilerimiz için de geçerlidir.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN LİRA OLMALI"

"Emeklilerimizin 2023 Temmuzunda yapılan haksızlık, adaletsizlik henüz düzeltilmemiştir. o dönemde gelen %25'lik zam aldıkları net ücretin üzerine değil de kök maaşa yapıldığı için en düşük emekli maaş 7 bin 500 lirada kalmıştır. Halbuki o zam emeklilerin eline geçen rakamın üzerine yapılsaydı o zaman 9 bin 500 lira olacaktı. 10 bin liraya yakın bir rakam olacaktı. ocak 2024'te gelen % 50'lik zamla 15 bin liraya çıkacaktı. Temmuz'da gelen %20'lik zamla da 17-17 bin 500 lira alacaklardı. Şimdi 12 bin 500 lira alıyorlar. En düşük emekli maaşı da minimum 20 bin lira olacak. Mesela biz burada hükümetten farklı düşünüyoruz. Her şeyi aynı düşünecek değiliz. "

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