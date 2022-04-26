İSTANBUL (İHA) - Bayramlık kıyafet alışverişleri başladı

Eski günlerini arayan Mahmutpaşa'da hareketlilik başladı

İSTANBUL - İstanbul'da alışveriş denilince akla gelen Mahmutpaşa'da esnaf eski günlerini arıyor. Önceki yıllara göre bayram öncesi hareketliliğin olmadığını belirten esnaflar, eski bayramları aradıklarını söyledi.

Vatandaşların alışveriş için sıkılıkla tercih ettiği Eminönü Mahmutpaşa, bu Ramazan Bayramı'nda istenilen taleple karşılaşmıyor. Ramazan Bayramı öncesi Eminönü Mahmutpaşa'da eskisi gibi yoğunluk yaşanmıyor. Daha çok turistlere hizmet veren esnaf eski bayramları aradıklarını belirtti. Pandemide geçirilen bayramlara göre bu bayramın biraz daha iyi olduğunu belirten esnaflar, Arife Günü'nden umutlu olduklarını söyledi.

"Mahmutpaşa eski günlerini arıyor"

Bayramların Mahmutpaşa'da eski havasının kalmadığını vurgulayan esnaf Şahin Uğur, "Buraların müşteri profili yabancıya döndü. Ramazan da eskisi gibi verimli olmuyor artık. Mahmutpaşa eski günlerini arıyor diyebiliriz. İstanbul dışına çıkacaklar hediyelik eşyalar alıp buradan götürmek istiyorlar. Maliyetlerde arttı artık eskisi gibi adetli alan olmuyor. En düşük kadın penyesi 70 TL, yelek 100 TL, hırka 170 TL, erkek penyesi 100 TL'den satıyoruz" diye konuştu.

"Eski bayramlara göre işlerde düşüş var"

Eski bayramlara göre işlerde bir düşüş olduğunu ifade eden Mahmutpaşa esnafı Hüseyin Kurt, "Bayrama bir kaç gün daha var arife günü ne olur bilmiyoruz. Pandemide yaşadığımız bayram ile kıyaslarsak bu bayram daha iyiyiz. Biz burada tişört, takım elbise, gömlek, pantolon satıyoruz. Fiyatlar alışveriş merkezlerinden daha iyi. Buraya her kesimden insan geliyor. Burada ne ararsan bulursun ve ucuza bulursun. Geldiğinizde 100 TL'ye de pantolon buluyorsunuz 50 TL'ye de pantolon buluyorsunuz. Bayramlarda tüm müşterilerimizin buraya gelmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.