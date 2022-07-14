Bayram tatilinde turistler Mardin'e akın etti

MARDİN - Kurban Bayramı nedeniyle 9 gün süren tatilde yerli ve yabancı turistler Mardin'e akın etti.

Kurban Bayramı nedeniyle 9 gün süren tatilde vatandaşlar tarih, kültür, inanç ve medeniyeti bir arada barındıran Mardin'e akın etti. Kurban Bayramında çok fazla turistin geldiğini söyleyen esnaf Necmettin Yüksel, "İşimiz gayet güzel. Mardin'e bayağı turist geldi son zamanlarda. İnanın ilk günden son güne kadar mükemmel geçti. Biz ilk gün açmadık ama 3 ve 4'üncü gün açtık. Bayağı bir yoğunluk vardı. Hatta akşam biz geç saatlere kadar kaldık. Kapatma esnasında bile müşteriler geldi. Talep çok Mardin'e. Mardin'e gelen turist sayısı bayağı fazla, şükürler olsun, çalıştık. Bayram çok dolu dolu geçti. Ramazan Bayramı da çok güzel geçti. Kurban Bayramı da çok güzel geçti ve halen yoğunluk var. Bayağı güzel geçti şükürler olsun. Allah bugünlerimizi aratmasın" dedi.

Erzurum'dan Mardin'e gelen Süleyman Koç, "Erzurum merkezde ikamet etmekteyim. Buraya gezmek amacıyla geldim. Güzel tarihi yerleri var. Yemekleri hiç tatmadım ama tadacağım. Çok güzel şeyler hissettim burada. Güzel bir havası var. Sıcaklık biraz fazla ama Erzurum kadar serin değil burası. Erzurum'un çok aşırı bir soğuğu var. İklim yönünden güzel kırsal bir yer. Gezilmeli ve görülmeli. Gideceğim arkadaşlarıma da söyleyeceğim. Gelip gezsinler, görsünler" diye konuştu.