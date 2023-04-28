Bayram seyahatinin gözdesi Karadeniz oldu

Ramazan Bayramı'nda en çok sefer Karadeniz Bölgesi'ne yapıldı. Karadeniz'i ise İç Anadolu Bölgesi takip etti. 14 Nisan itibari ile başlayan bayramın neden seyahat hareketliliğinde yolcu ve sefer rekoru ise bayramın son ve ertesi günkü dönüş yolculuğunda kırıldı.

Türkiye'nin önde gelen karayolu yolcu taşıma şirketlerinden Kamil Koç, Ramazan Bayramı performansını açıkladı. Bir anlamda sektör hareketliliğini de yansıtan rakamlara göre Ramazan Bayramı'nda yolcuların en gözde adresi Karadeniz Bölgesi oldu. En çok sefer düzenlenen ve yolcu taşınan bayramda en çok tercih edilen ikinci güzergah ise İç Anadolu oldu.

2023 yılında 28 bin kişi olan ve Ramazan ayında 24 bine düşen Kamil Koç'un günlük ortalama yolcu sayısı bayram seyahatlerinin 14 Nisan'da başlamasıyla birlikte katlanarak attı. 14-24 Nisan tarihleri arasında yoğunlaşan bayram süresince günlük taşınan yolcu sayısı ortalaması ise 55 bine ulaştı.

Bayramda dünya çevresinde 225 kez dolaştılar

Günlük ortalama 1000 sefer düzenleyen firma, bayram seyahatleri süresinde koyduğu ek seferlerle bu sayıyı bin 500'e kadar çıkardı. Şirketin otobüsleri, 11 günlük bayram seyahat süresinde yaklaşık 9,5 milyon kilometre yol kat ettiler. Diğer bir deyişle şirketin otobüsleri, bayram yolculuklarında dünya çevresini 237 kez dolaştılar ya da Dünya'dan Ay'a 12 kez gidip geldiler.

14-18 Nisan arasındaki ilk 5 günlük süreçte yolcu sayısında ortalama yüzde 70'lik bir artış kaydeden firma, bu süreçte günlük bin 50'ye ulaşan sefer ve 43 bine kadar artan yolcu sayılarına ulaştı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte 19 Nisan itibari ile yolcu sayısında kaydedilen artış ise iki katını aşarak, ortalama yüzde 125'lere aştı. Şirket, 19-22 Nisan arasında günlük bin 200'ü aşan seferlerle, ortalama 54 bin yolcu taşıdı.

Dönüş yolculuğunda yolcu sayısı yüzde 240 arttı

Bayram seyahatlerinde dönüş trafiğinin başladığı 23 ve 24 Nisan'da ise rekor sefer ve yolcu sayılarına ulaşıldı. Bayramın son günü olan 23 Nisan'da bin 450 sefer ile 81 binin üzerinde yolcu taşıyan şirket, 24 Nisan'da ise bin 500 sefere ve 82 bin yolcuya ulaştı. Bayram seyahat sürecinin son iki günündeki artış ise, Ramazan ayı ortalamasına göre üç katı aşarak yüzde 240'lara ulaştı.

"Bayramı tatil beldelerinde değil, memleketlerinde geçirdiler"

Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı seyahat sürecini değerlendiren Kamil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, şu açıklamalarda bulundu:

"Ramazan Bayramı'nın 11 günlük seyahat sürecine baktığımızda, 'bayramın bereketi sektörümüze de yansıdı' diyebiliriz. Hafta sonuna denk geldiği için bayram tatilinin üç buçuk günle sınırlı olması, güzergah yoğunluklarını da etkiledi. Kısa bayram tatili nedeni ile yolcularımızın en çok tercih ettiği güzergahlar, tatil beldelerinin yoğun olduğu Akdeniz ve Ege yerine, Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri olarak şekillendi. Buradan da yolcularımızın bayramı, daha çok aileleri, sevdikleri ile birlikte geçirmek üzere memleketlerine seyahat ettikleri anlaşılıyor.

Pandemi döneminin en hareketli bayramı oldu

2023 yılında günde ortalama 28 bin yolcu taşıdık. Ramazan ayında ise şehirlerarası seyahatlerin doğal olarak düşmesi ile günlük ortalama sayımız 24 bin civarında gerçekleşti. Ancak 14 Nisan itibari ile başlayan 11 günlük bayram seyahat sürecinde ise rakamlara baktığımızda yüzde 120'lik artışla günde ortalama 53 bin yolcu taşıdık. Bu artış 23 ve 24 Nisan'da yoğunlaşan bayramın dönüş seyahatleri nedeni ile yüzde 240'lara ulaştı ve son iki günde 163 bini aşkın yolcu taşıdık. Yoğun talep nedeni ile günlük ortalama 1000 olan sefer sayımızı bayram süresince ek seferler ile arttırdık. Dönüş yolculuğunda ise günlük sefer sayımız bin 500'lere kadar ulaştı. Otobüslerimizde yüzde 100'e yakın doluluğa ulaştığımız bayram seyahat sürecinde yaptığımız 12 bin 604 sefer ile toplam 581 bin yolcu taşıdık. Son dönemdeki bayram rakamları ile karşılaştırdığımızda ise; geride bıraktığımız Ramazan Bayramı'nın, pandemi sonrasında seyahat sektörü olarak yaşadığımız en hareketli bayram olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz." - İSTANBUL