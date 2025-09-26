Baymak, Enerji Dönüşümüne Yön Veren Çözümlerini Tanıttı

Baymak, sektör profesyonelleriyle bir araya geldiği Four Essentials Engineering Meeting 2025 etkinliğinde enerji dönüşümüne yön veren çözümlerini tanıttı.

Baymak'tan yapılan açıklamaya göre, mekanik ve inşaat sektörünün paydaşlarını aynı platformda buluşturan Four Essentials Engineering Meeting, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Sürdürülebilirlik vizyonunu yansıtan enerji verimliliği odaklı ürünleriyle etkinlikte yer alan Baymak, kazan ve ısı pompası çözümlerinin yanı sıra AR-GE çalışmalarıyla geliştirdiği yenilikçi iklimlendirme ürünlerini standında sergiledi.

Şirketin sergilediği teknolojiler, hem bireysel kullanıcılar hem de büyük ölçekli projeler için sürdürülebilir iklimlendirme çözümlerine yönelik ihtiyacı karşılamayı hedefliyor.

Baymak'ın Pazarlama ve İletişim Direktörü Seçil Kılıç, Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Özay Şen ve Proje Kanalı Satış Direktörü Onur Gök, satış, pazarlama ve ürün ekipleriyle etkinlik boyunca yer alarak sektör profesyonelleri ve potansiyel iş ortaklarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Katılımcılar, Baymak'ın kapsamlı servis ağı, dijital dönüşüm vizyonu ve Türkiye'de gerçekleştirdiği AR-GE yatırımları sayesinde geliştirdiği çözümlere ilişkin detaylı bilgi aldı.

Sektör profesyonelleri ve karar vericilerden oluşan katılımcılara etkinlik boyunca baştan uca çözümler sunan şirketin ısıtma ve soğutma kategorilerinde konutlar, kamu binaları, oteller, hastaneler, okullar gibi yapılar için geliştirdiği ürünlere yoğun ilgi gösterildi.