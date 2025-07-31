Bayburt Üniversitesi'nden Purut için Önemli Proje

Bayburt Üniversitesi, KUDAKA 3. Dönem Teknik Destek Programı kapsamında bir proje ile destek almaya hak kazandı.

"Bayburt Purutunun Coğrafi İşaret Çalışması ve 'Puruthana' Marka Tasarımının Tescil ve Pazarlama İletişimi Faaliyetleri" başlıklı proje, toplumsal hizmet ve yerel sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda bölgesel ölçekte örnek bir girişim olarak dikkat çekiyor. Yüzyıllardır Bayburt'ta yaşatılan ve Ahi Recai Purutoğlu'nun son temsilcisi olduğu purut üretimi, bu proje ile birlikte yeniden kurumsallaştırılarak kültürel bir değer olarak geleceğe taşınacak. Bayburt'un özgün üretimlerinden biri olan purutun, geleneksel niteliğiyle coğrafi işaret alması ve Puruthana adıyla markalaşarak tescillenmesi bu sürecin temel hedefleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda dijital tabanlı pazarlama iletişimi faaliyetleriyle ürünün tanıtımı, erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği sağlanacak.

Toplam bütçesi 400 bin lira olan proje kapsamında puruthana.org adlı internet sitesi kurulacak, sosyal medya hesapları açılacak ve dijital mecralar aracılığıyla aktif tanıtım süreçleri yürütülecek. Proje, yalnızca ürün tesciline ve pazarlamasına odaklanmakla kalmayıp; Puruthana Ahi Ocağı Derneğinin kurulması, belgesel film çalışması ve marka iletişimini güçlendirecek olan ikincil kurumsal uygulamaları da kapsayacak. Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in proje yürütücülüğünü üstlendiği çalışmanın koordinatörlüğü ise Doç. Dr. Savaş Keskin tarafından sağlanacak. Projeye katkı sunacak ekipte Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü başta olmak üzere Öğr. Gör. İsmail Birlik, Öğr. Gör. Ümit Öz, Öğr. Gör. Fatih Bayraktar, Öğr. Gör. Osman Canan, Öğr. Gör. Umut Barış Ustabulut, Erdinç Yaya, Hayrunnisa Yanık, Yusuf Erez, Doç. Dr. Gökhan Kömür ve Doç. Dr. İsmail Dursunoğlu yer alıyor. Katkı sunan ekip, uzmanlık alanlarına göre danışmanlık ve uygulama desteği sağlayarak projenin başarısında aktif rol oynayacak.

Proje yürütücüsü olarak açıklamada bulunan Rektör Türkmen, Bayburt'un geleneksel üretim kültürünün önemli bir öğesi olan purutun, bu proje aracılığıyla hem ekonomik hem de kültürel bir değer olarak yeniden yorumlandığını ifade etti. Rektör Türkmen, sadece bir ürünün tescil sürecinden ibaret olmayan bu çalışmanın, yerel kalkınmanın kültürel mirasla bütünleştiği yenilikçi bir model sunduğunu belirtti. 850 yıllık ahilik geleneğinin dijital çağın araçlarıyla buluşturularak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini vurgulayan Türkmen, bu projenin aynı zamanda genç girişimciler ve kadın üreticiler için de ilham verici bir örnek oluşturacağını dile getirdi. Altı ay sürecek olmasına rağmen projenin çarpan etkisinin uzun vadeye yayılacağını, kurulacak dernek, geliştirilecek dijital kanallar ve oluşturulacak görsel bellek aracılığıyla ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlük sağlayacağını belirtti. - BAYBURT