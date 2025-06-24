Bayburt Üniversitesi'nde Tarımsal Ürün Hasadı Gerçekleştirildi

Bayburt Üniversitesi'nde Tarımsal Ürün Hasadı Gerçekleştirildi
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Bayburt Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, iklime uygun tarımsal ürün geliştirme çalışmaları kapsamında bal yemişi ve çilek hasadı yaptı. Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, tarımın yalnızca üretim değil, bölgesel gelişim için de önemli olduğunu vurguladı.

Bayburt Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezince iklime ve çevresel koşullara uygun tarımsal ürün geliştirme çalışmaları kapsamında üretilen bal yemişi ve çileğin hasadı yapıldı.

Hasada katılan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, üniversitenin tarım alanındaki uygulamalı araştırmalarla bölgeye önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Yıllar önce üniversite tarafından ilk kez ekimi yapılan çileğin bölgeye uyum sağladığını vurgulayan Türkmen, "Üniversitemiz tarımı yalnızca bir üretim süreci olarak değil, aynı zamanda bölgesel gelişimi destekleyen bilimsel bir sorumluluk alanı olarak ele alıyor. Uygulama sahamızda başarıyla tamamlanan bu hasat süreci hem iklime uygun çeşitlerin geliştirilmesi hem de çevreye duyarlı üretim metotlarımız açısından bizleri memnun etmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkmen, üniversitenin uygulama alanında yetiştirilen ürünleri, "Bilim Kafe" etkinliği adı altında mahalle odalarında çiftçilerle buluşturacaklarını da kaydetti.

Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ise hasadı yapılan bal yemişi ve çileğin yanı sıra alanda birçok ürünün olgunlaşmaya devam ettiğini anlattı.

Erdoğan, bölge çiftçiliği için katma değeri yüksek ürünlerin uygunluk çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından Türkmen, Erdoğan ve merkez görevlileri bal yemişi ve çilek hasadı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Ekonomi
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